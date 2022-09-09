نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ميكي الجديد 2022 عبر نايل سات بجودة عالية Mickey Kids في المقال التالي
عمر شويل - جدة تم تجديد تردد قناة ميكي خلال الفترة الأخيرة من قبل القائمين على إدارة القناة بهدف تحسين جودة العرض ومنع تعرضها لأي مشاكل تقنية، من خلال استخدام أحدث التقنيات في مجال البث والإشارة لمنع حدوث تشويش مع تقديم أنقى صورة، فقد حازت القناة منذ اللحظة الأولى لبثها على نسب مشاهدة عالية من جانب الجمهور العربي، لحرصهم على مشاهدة أطفالهم لمحتوى متنوع وهادف وترفيهي في ذات الوقت، لذا خلال مقالنا اليوم نوضح بيانات التردد الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات، إلى جانب أبرز ما يميز القناة.
تردد قناة ميكي الجديد 2022
حققت قناة ميكي شهرة واسعة بين الأطفال خاصة بالدول العربية وهذا راجع إلى جودة المحتوى المقدم الذي يناسب الذوق العام والعادات والتقاليد العربية، فعلى مدار اليوم تقوم ببث أفلام متنوعة من الكرتون المناسبة لجميع الفئات العمرية خاصة تحت العشر سنوات، إلى جانب أفلام الكرتون العالمية، لذا نوضح تردد القناة الجديد على القمر الصناعي Nile Sat بجودة SD:
- القمر الصناعي: نايل سات
- تردد القناة: 11528.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
نبذة عن قناة ميكي كيدز
القناة أحد القنوات المصرية الخاصة بالأطفال التي تم إطلاقها لأول مرة خلال عام 2009م، وقد اشتهرت بين القنوات الفضائية الأخرى بتقديمها محتوى المتنوع ومميز حيث يشمل برنامج ترفيهية وبرامج تعليمية تساهم بشكل كبير في تنمية قدرات الطفل، مما جعلها تنال إعجاب وثقة الجمهور من الآباء والأمهات، ذلك إلى جانب قيام القناة بتوفير عدد كبيرة من الأفلام الكرتونية التي يعشقها الجميع مثل توم وجيري، وأشهر أفلام ديزني مثل سندريلا وأليس في بلاد العجائب، سندريلا فهي محببة للكبار والصغار في ذات الوقت، وعلى مدار اليوم تقوم بتقديم عدد كبير من الأناشيد والأغاني الهادفة والممتعة.
مميزات قناة ميكي كيدز
بمجرد الحصول على تردد قناة ميكي الجديد يمكن الحصول على المميزات التالية:
- محتوى هادف وترفيهي للأطفال يناسب تقاليد الدين والعادات والتقاليد العربية.
- مشاهدة ممتعة لأكبر عدد من الأفلام والكرتون على مدار اليوم بدون فواصل إعلانية مزعجة.
- جودة عرض من خلال حرص الإدارة الدائم على تطوير إشارة القناة من الوقت للأخر وتحرص على تحديثه وتجديده لتجنب انقطاع العرض.
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