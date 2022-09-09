نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن موعد الصرف 1444 متى ينزل الراتب ورقم حساب المواطن المجاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر عداد حساب المواطن موعد الصرف 1444 لمعرفة متى ينزل حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات من دعم البرنامج الحكومي، حيث يترقب المستحقين حلول تاريخ صرف حساب المواطن الدفعة الثامنة والخمسون لشهر سبتمبر الجاري 2022م، كما نوفر رابط الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية الرسمي لتسجيل جديد في البرنامج بعد فتح باب التسجيل مرة أخرى للراغبين في الانضمام للبرنامج أو استعلام عن حساب المواطن برقم الهوية الوطنية، ومن يرغب في الحصول على رقم حساب المواطن هاتف الدعم الفني، يمكنه ذلك من خلال المقال.

حساب المواطن موعد الصرف سبتمبر 2022

حدد برنامج حساب المواطن السعودي تاريخ العاشر من كل شهر ميلادي موعد لنزول المستحقات للمستفيدين من برنامج الدعم الحكومي أصحاب الطلبات المكتملة ممن صدر في شأنهم قراراً بالقبول في البرنامج، حيث صدرت نتائج أهلية حساب المواطن الدورة الـ58 لشهر سبتمبر 2022 بتاريخ الثلاثون من الشهر الميلادي الماضي.

وأكد برنامج حساب المواطن على إتاحة الاستعلام عن نتائج الأهلية والاستحقاق للتحقق من الأهلية عن طريق تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي في بوابة حساب المواطن 1444، كما تم فتح باب الاعتراض على أهلية حساب المواطن لمن يرغب في تقديم اعتراض، ومن المقرر أن يتم صرف حساب المواطن في الموعد التالي:

تاريخ نزول حساب المواطن الدفعة الـ58 بالتاريخ الهجري والميلادي يوم الأحد بتاريخ 15 صفر 1444هـ الموافق لتاريخ 11 سبتمبر 2022م.

فنظراً لموافقة تاريخ إيداع حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستحقين ليوم السبت، فقد تم تأجيل تحويل الرواتب إلى المستحقين لليوم التالي له “الأحد” وفقاً للنظام الساري والمعمول به من جانب وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية، فبدلاً من النزول في تاريخ العاشر من الشهر الميلادي، فسيتم النزول في اليوم التالي ليكون حساب المواطن موعد الصرف بتاريخ 11 من الشهر الميلادي الجاري.

رابط بوابة حساب المواطن تسجيل الدخول

يتاح من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية إمكانية تسجيل جديد في البرنامج بعد أن تم صدور أمراً ملكياً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بناءً على ما تم رفعه من مقام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله ورعاهما- بإعادة فتح باب تسجيل جديد في حساب المواطن مرة أخرى.

كما يتاح من خلالها أيضاً الاستعلام عن حالة الأهلية والاستحقاق، وذلك لمعرفة هل تم التأهل أم الرفض في البرنامج، فمن يرغب في تسجيل مستخدم جديد للاستفادة من مبالغ الدعم الموجهة للمستحقين أو استعلام حساب المواطن برقم الهوية فقط، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط حساب المواطن تسجيل دخول (ca.gov.sa).

وبذلك نكون قد عرضنا تاريخ إيداع حساب المواطن الدورة الثامنة والخمسون لشهر سبتمبر الجاري بالتاريخ الهجري والميلادي لمن يرغب في التعرف على إجابة سؤال متى ينزل حساب المواطن في الحساب البنكي لكل مؤهل من المؤهلين ضمن الدفعة الحالية.

رقم حساب المواطن المجاني 1444

يتيح حساب المواطن إمكانية التواصل مع الدعم الفني للبرنامج من خلال العديد من وسائل التواصل، حيث يمكن التواصل من خلال حساب خدمة المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أو التواصل من خلال خدمة صوتك مسموع عبر بوابة البرنامج الإلكترونية، أو الاتصال على رقم حساب المواطن المجاني المرفق بالتالي: