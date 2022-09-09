نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساعة ابل واتش ألترا الجيل الثاني “تصل أخيرا” Apple Watch Series 8 تعرف على مواصفاتها وسعرها المغري في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد مرور عام كامل من الأخبار المزيفة قامت شركة أبل بالإعلان عن إطلاق ساعة ابل واتش ألترا، وهي من الساعات الذكية التي تتميز بجودة الصنع تأتي من أوائل الساعات الحديثة التابعة لشركة أبل وتأتي هذه الساعة بأحدث تصميم وتتميز بوجود شاشة كبيرة بالإضافة إلى وجود تقنية جديدة للوصول إلى الأماكن المجهولة بالإضافة إلى القيام بمختلف الأنشطة والألعاب الرياضية، ولمعرفة التفاصيل تابع المقال. ساعة ابل واتش الترا Apple Watch Series 8 هذه الساعة تتميز بوجود زر في الناحية الجانبية بالإضافة إلى أنها مصنوعة من هيكل من مادة التيتانيوم الذي يصل مقاسه إلى 49 مم.

كما يوجد زر بشكل دائري رقمي تم تطويره وكل زر منهم يملك قدرة خلوية للاتصالات وتصل إلى 36 ساعة لكل شحنة.

بالإضافة إلى وجود بطارية تتحمل العمل إلى مدة 60 ساعة مع العلم أنه يتم انطلاق اصدار جديد في موسم الخريف. مواصفات ابل واتش ألترا Apple Watch Series 8 قامت شركة أبل بإطلاق ساعة ابل واتش ألترا توجد بها تقنية حديثة وهي gps الذي يتميز بنطاقات متعددة والذي يحتوي على تردد L5 الجديد وهي تقنية جديدة توجد في الساعات الحديثة الأنيقة مثل ساعة Garmins أو ساعة Coros التي تتربع على الساعات الحديثة.

بالإضافة الىإلى وجود خاصية التعقب إذا تم الخروج من الشبكة بطريقة خاطئة.

كما أنها تتميز بوجود وجود زر ACTION الذهاب من مراحل السباق الثلاثي إلى مراحل آخر.

كذلك أيضا يوجد اكتشاف آخر بشكل تلقائي عند ذهاب الرياضيين إلى مساراتهم في وقت قادم خلال العام.

بالإضافة إلى وجود صفارة إنذار تصل قوتها إلى 86 ديسيبل حتي يتم الوصول إلى الموقع بسهولة.

كما أن هذه الساعة تتوافق مع الرياضة داخل الماء وإمكانية التزلج على الماء بمعيار 100 wr وهو يعمل على تشغيل عمق جديد تحت الماء لتحديد درجة الحرارة والوقت.

بالإضافة إلى أنها لديها شهادة EN للغواصين برقم 13319 ويوجد بها تطبيق خاص بالغواصين باسم Oceanic Plus. سعر ساعة آبل الجديدة 2022 ساعة ابل واتش ألترا مرحلة جديدة في الساعات الحديثة لأنها تتيح الاتصال الجيد مع وجود خصائص مميزة وتقنيات عالية الجودة.

هي توجه عملها لجهاز اللياقة البدنية حتي يتم التفوق مع Garmin”Polar.

بالإضافة إلى إطلاق نسخة جديدة من الساعات فيما يسمى WEAR OS 2 إلى WEAR OS 3 في موسم الخريف القادم. من الجدير بالذكر أن هذ الساعة يصل سعرها الي مبلغ 799 دولار أمريكي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ساعة ابل واتش ألترا الجيل الثاني “تصل أخيرا” Apple Watch Series 8 تعرف على مواصفاتها وسعرها المغري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.