نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات دوري أبطال أوروبا القادمة 2022- 2023 الجولة الثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك بحث مستمر بخصوص معرفة موعد مباريات دوري أبطال أوروبا القادمة في الجولة الثانية من دور المجموعات، والتي ستحمل مباريات في غاية التنافسية، وذلك ما ذكره الكثير من خبراء التحليل في عالم كرة القدم العالمية.

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا القادمة

إليكم مباريات الدور الثاني من مجموعات دوري أبطال أوروبا بالصورة الآتية:

سيبدأ الدور الثاني من مرحلة المجموعات بمباراة فيكتوريا بلزن والانتر يوم الثلاثاء 13-9 في تمام الساعة 6:45م.

وسيواجه فريق سبورتينج لشبونة توتنهام يوم الثلاثاء 13-9 في تمام الساعة 6:45م.

وفريق رينجرز سيواجه فريق نابولي القادم من فوز كبير على ليفربول يوم الثلاثاء 13-9 في تمام الساعة 9م.

بينما يواجه فريق ليفربول آياكس يوم الثلاثاء في تمام الساعة 9م.

وقمة مباريات الجولة ستكون ما بين بايرن ميونخ الذي سيستضيف برشلونة يوم الثلاثاء في تمام الساعة 9م.

وبورتو سيواجه كلوب بروج يوم الثلاثاء في تمام الساعة 9م.

ومارسيليا سيواجه فرانكفورت في تمام الساعة 9م يوم الثلاثاء 13-9.

وليفركوزن سيواجه أتلتيكو مدريد القادم من فوز مثير على بورتو يوم الثلاثاء 13-9 في تمام الساعة 9م.

المباريات المتبقية للجولة الثانية من دور المجموعات

سيتم إجراء المباريات القادمة يوم الأربعاء 14-9، وإليكم مواعيد كافة المباريات المتبقية بالصورة الآتية:

شاختار سيواجه سيلتيك يوم الأربعاء في تمام الساعة 6:45م.

وميلان سيواجه فريق دينامو زغرب القادم من فوز على تشيلسي يوم الأربعاء في تمام الساعة 6:45م.

وتيشلسي سيواجه ريد بول سالزبورغ يوم الأربعاء في تمام الساعة 9م.

وصاحب اللقب ريال مدريد سيواجه ار بي ليبزيج يوم الأربعاء في تمام الساعة 9م.

وكوبنهاغن سيواجه إشبيلية في تمام الساعة 9م يوم الأرباع 14-9.

ويوفنتوس القادم من خسارة سيواجه بنفيكا في تمام الساعة 9م.

وحيفا لديه ضيف من العيار الثقيل وهو باريس سان جيرمان فستكون المباراة في تمام الساعة 9م.

ومان سيتي سيكون على موعد مع ملاقاة بورسيا دورتموند الفريق السابق لهالاند، فستكون المباراة في تمام الساعة 9م يوم الأربعاء القادم.

وبالتالي نكون قد عرضنا لكم بالتفصيل موعد مباريات دوري أبطال أوروبا القادمة في الجولة الثانية من دور المجموعات، ومن المشار إليه بأن هذه الجولة ستحمل بالمفاجئات العديدة في كافة النتائج مثلما حدث في الجولة السابقة.