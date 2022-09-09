نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الدور الأول من مجموعات دوري أبطال أوروبا وترتيب المجموعات UEFA Champions League في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا أكثر البطولات من حيث الجماهرية ومستوى التنافسية على مستوى العالم، وبناء على ذلك يتم متابعتها بصورة دورية من جانب جماهير الكرة العالمية، لذلك سنقوم بعرض نتائج الدور الأول من مجموعات دوري أبطال أوروبا داخل هذا المقال بشكل مفصل.

نتائج الدور الأول من مجموعات دوري أبطال أوروبا

إليكم كافة نتائج مباريات الدور الأول من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالصورة التالية:

دينامو زغرب وتشيلسي انتهت بنتيجة مفاجأة، وهي فوز دينامو زغرب بنتيجة 1-0.

بروسيا دورتموند فاز في أول مبارياته على فريق كوبنهاغن بنتيجة كبيرة 3-0.

وبنفيكا فاز على فريق حيفا 2- صفر في أولى مباريات الفريق بالمجموعة.

وإشبيلية خسر على أرضه من مان سيتي بنتيجة كبيرة 4-0.

وكان هناك مباراة مثيرة ما بين ريد بول سالزبورغ وميلان انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وسيلتك هزم على أرضه من صاحب اللقب ريال مدريد بنتيجة 3-0.

وار بي ليبزيج خسر على ملعبه من شاختار بنتيجة كبير 4-1.

وباريسن سان جيرمان فاز في أصعب مبارياته في المجموعة على يوفنتوس بنتيجة 2-1.

وآياكس فاز على رينجرز بنتيجة كبير 4-0.

وانتراخت خسر على ملعبه من فريق سبورتنج لشبونة بنتيجة 3-0.

والانتر خسر على ملعبه من البايرن بنتيجة 0-2.

وبرشلونة في أولى مبارياته فاز على فيكتوريا بلزن بنتيجة 5-1.

نابولي حقق فوز مفاجئ وكبير على ليفربول بنتيجة 4-1.

واتلتيكو مدريد حقق فوز مثير على بورتو بنتيجة 2-1.

وتوتنهام فاز على مارسيليا بنتيجة 2-0.

وكلوب بروج فاز على ليفركوزن بنتيجة 1-0.

ترتيب المجموعات بدوري أبطال أوروبا

إليكم الترتيب بعد أولى مباريات المجموعات بالصورة الآتية:

المجموعة الأولى: في المركز الأول أياكس، والثاني نابولي، والثالث ليفربول، والرابع رينجرز.

المجموعة الثانية: في المركز الأول اتلتيكو مدريد، والثاني كلوب بروج، والثالث بورتو، والرابع ليفركوزن.

المجموعة الثالثة: في المركز الأول برشلونة، والثاني البايرن، والثالث الإنتر، والرابع فيكتوريا.

المجموعة الرابعة: في المركز الأول سبورتينج، والثاني توتنهام، والثالث مارسيليا، والرابع فرانكفورت.

المجموعة الخامسة: في المركز الأول دينامو زغرب، والثاني ميلان، والثالث ريد بول سالزبوررغ، والرابع تشيلسي.

المجموعة السادسة: في المركز الأول شاختار، والثاني ريال مدريد، والثالث ار بي ليبزيج، الرابع سيلتيك.

المجموعة السابعة: في المركز الأول مان سيتي، والثاني دورتموند، والثالث كوبنهاغن، والرابع إشبيلية.

المجموعة الثامنة: في المركز الأول بنفيكا، والثاني باريس سان جيرمان، والثالث يوفينتوس، والرابع حيفا.

إلى هنا نكون قد ذكرنا لكم بشكل مفصل نتائج الدور الأول من مجموعات دوري أبطال أوروبا، وترتيب كل مجموعة، ومن الملاحظ بأن هناك نتائج مفاجأة في أولى مباريات البطولة، ومن المنتظر أن تشتعل المنافسة بين كافة الفرق في المباريات القادمة بشكل أكبر.