نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الجامعة العربية: الأردن توسّط لحل الخلاف التونسي المغربي الأخير حول البوليساريو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 9 سبتمبر 2022 10:07 مساءً - دوت الخليج :- قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إن الأردن والأمانة العامة لجامعة الدول العربية تمكنت من تسوية الخلاف بين تونس والمغرب والمتعلق بجبهة البوليساريو.

وأوضخ السفير زكي في حديثه لقناة الحدث، مساء الثلاثاء، أن الخلاف بين تونس والمغرب كان متعلقا بإضافة فقرة في قرار مرتبط بالتعاون العربي الياباني تخص المؤتمر الذي استضافته تونس وانسحبت منه المغرب، حيث كانت الفقرة خلافية وأثارت جدلا في الأيام الماضية.

وأوضح أنه وبوجود الوزيرين التونسي والمغربي وبجهود طيبة من وزير خارجية الأردن والأمين العام “استطعنا إيجاد صيغة توافق عليها الطرفان.، وبالتالي هذا الموضوع تمت تسويته ولم يعد هناك خلاف حول صياغة هذه الفقرة”.

الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وتونس جاءت بعد استضافة تونس لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في ندوة “تيكاد” اليابانية الإفريقية نهاية الشهر الماضي، حيث استدعي على إثرها السفير التونسي لدى الرباط.

كان الصفدي قد أكد من عمّان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة “موقف الأردن الثابت في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وضرورة حل قضية الصحراء المغربية وفق قرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي، وبما يضمن ويحمي الوحدة الترابية للمغرب، وسيادة المغرب على جميع أراضيه”.

ويترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي البعثة الأردنية المشاركة في أعمال الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والمنعقدة في مقر الجامعة في القاهرة.