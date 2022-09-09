نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل جداً حد ادني تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022 من موقع التنسيق وابرز الكليات المرشحة لتنسيق المرحلة الثالثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حد ادني تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022 نستعرضه الان حيث يواجه طلبة الثانوية الزمن كى يلتحقون بأى كلية من المتبقين فى تنسيق المرحلة الثالثة نظراً لانها اخر فرصة لهم فى التقديم فقد انتظرت وزارة التعليم الانتهاء من تأدية اختبارات الدور الثاني كى تسمح للطلاب الذين انهوا اختباراتهم فى الدور نفسه من ترك رغباتهم فى تنسيق المرحلة الثالثة، على ان تتفتح وزارة التعليم العالي مؤخرا ص تنسيق المرحلة بداية من يوم السبت الماضي حتي يومنا الحالي، على ان نتابع ونوافيكم الان حد ادني القبول فى تلك المرحلة عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

حد ادني تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022

لم يبقي امام طلبة الثانوية العامة ممن لم ترتاح قلوبهم بعد بالالتحاق بأى من الكليات المتبقية سوي ساعات نظراً لان تنسيق المرحلة الثالثة سيغلق ابوابه بحلول اليوم الجمعة الذي يأتى بتاريخ الـ التاسع من سبتمبر الحالى ليستعد بعدها هولاء الطلبة للنظر فى نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، حيث من المعروف ان تنسيق المرحلة الثالثة قد فتح ابوابه للطلبة بحد ادني وصل الى 50% فيما اكثر من ذلك كمجموع كلي فى كافة شعب الثانوية والطلبة الذين انهوا اختبارات الدور الثاني، ولم يتوقف تنسيق المرحلة الثالثة عند هؤلاء الطلبة فحسب بل انه يمكن ايضاً الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ فى كتابة رغباتهم فى مراحل التنسيق السابقة من التسجيل فى تنسيق المرحلة الثالثة.

الكليات المتبقية فى تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالجامعات المصرية

عقب تحديد التعليم العالى مجموع تنسيق المرحلة الثالثة لم تغفل عن ذكر شتى الكليات المتبقية فى مرحلة التنسيق نفسها فلا زالت هناك العديد منها يستطيع الطلبة الذين يكتبون حالياً رغباتهم فى تنسيق المرحلة الثالثة الانضمام اليها وينبغي على كل طالب معرفتها لتحديد ما ان كانت تناسب ميوله ومجموعه و مقر سكنه ام لا من اجل اختيار الانسب له، ومن ابر الكليات المتبقية فى تنسيق المرحلة الثالثة 2022:-

اداب بني سويف.

تربية رياضية بنات سوهاج.

تربية نوعية موسيقية الاسكندرية.

حقوق انتساب حلوان.

تربية فنية السويس.

تربية نوعية فنية دمياط.

تربية رياضية بنين سوهاج.

تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بطيبة.

حقوق انتساب اسوان.

لينك تنسيق المرحلة الثالثة لعام 2022 من الثانوية العامة

يفترض ان يتم ملئ رغبات تنسيق المرحلة الثالثة اون لاين توفيراً للمجهود والوقت لكن يستطيع الاحتفاظ بالرغبات التى قام بكتابتها على موقع التنسيق بواسطة طبعها لتكون معه فى صورة ورقية، ولكي تقوم بكتابة رغبات تنسيق المرحلة الثالثة عليك تنفيذ الاتي:-