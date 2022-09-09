نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارامكو تكشف اسعار البنزين فى السعودية شهر سبتمبر 2022 … سعر البنزين فى السعودية بنزين 91 و95 اليوم 10/9/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارامكو تعلن عن اسعار البنزين فى السعودية لشهر سبتمبر لمعرفة اسعار بنزين 91 و 95 فى جميع محطات الوقود ، نتابع معكم اليوم اسعار البنزين والبترول المعلنة من شركة ارامكو الوطنية فى المملكة العربية السعودية عبر موقعها الرسمى ويهتم عدد كبير من الشعب فى المملكة العربية السعودية باسعار البترول والبنزين نظرا لاعتماد عدد كبير من عامة الشعب عليهم بشكل كامل ومن المعروف ان شركة ارامكو هى شركة وطنية تم انشأها فى داخل المملكة العربية السعودية والتى تكون مسئولة عن بيع البنزين والبترول فى داخل وخارج المملكلة العربية السعودية وننشر لكم الان اسعار البنزين والبترول المتوقعة لشهر سبتمبر الجارى والتى ستعلن من قبل شركة ارامكو الوطنية

اسعار البنزين فى شهر سبتمبر

عبر موقعكم الاخبارى ثقفنى نيوز ننشر لكم الان الاسعار البنزين والبترول لشهر سبتمبر الجارى والمقدمة من شركة ارامكو الوطنية ومن المعروف ان شركة ارامكو تعلن اسعار البنزين والبترول فى اليوم العاشر من كل شهر ويتم تطبيق الاسعار الجديدة فى اليوم الحادى عشر من كل شهر وننشر لكم الان اسعار شهر اغسطس الماضى والتى قد نشرت علي موقع شركة ارامكو على الانترنت وتلك الاسعار هى :-

تم تحديد سعر البنزين 91: بسعر 2.18 ريال سعودى

بينما تم تحديد سعر ينزين 95 : بسعر 2.33 ريال سعودى

وتم تحديد سعر الديزل : بسعر 0.63 ريال سعودي

ايضا تم تحديد سعر غاز البترول المسال : بسعر 0.90 ريال سعودى

واخيرا تم تحديد سعر الكيروسين 0.81 ريال سعودى

ردود الافعال حول اسعار البنزين

يستفسر العديد من المواطنين حول اسعار البنزين الجديدة والتى من المتوقع ان تكون مثل اسعار شهر اغسطس وتحاول شركة ارامكو الوطنية الى تثبيت تلك الاسعار او تقليلها مع تقديم افضل خدمة للمواطن فى داخل المملكة العربية السعودية فى ظل ارتفاع اسعار البنزين والبترول عالميا لكن شركة ارامكو تسعي لتخفيض الاسعار قدر الامكان ويأتى هذا بالترحيب من كل فئات الشعب فى المملكة العربية السعودية والاشادة بالشركة الوطنية والتى تسعى على مصلحة المواطن فى داخل المملكة وسوف ننشر لكم الاسعار الجديدة فور اعلانها على موقع شركة ارامكو الرسمى .