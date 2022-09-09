نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للسعودي والمقيم أسرع تمويل بدون كفيل وبدون رسوم بالتقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على أسرع تمويل شخصي من أهم الموضوعات الحيوية في المملكة العربية السعودية التي يبحث عنها جميع العملاء من مختلف الجنسيات وسوف نوضح لكم اليوم تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل الذي يتميز بأنه تمويل شخصي سريع بمبلغ يصل إلى 20 ألف ريال سعودي للسعودي والمقيم في السعودية ولكن لكي يحصل العميل على تلك التمويل الشخصي الأصغر لابد من توفير جميع الشروط والأحكام اللازمة كذلك لكي يحصل العميل على تمويل شخصي بدون رسوم إدارية وغيرها من المزايا الأخرى المتوفرة عند التقديم عليها من خلال الموقع الإلكتروني بالشركة في المملكة.

أهم ضوابط الحصول على أسرع تمويل شخصي بالمملكة

يشترط الحصول على تمويل شركة اليسر توفير فترة على رأس العمل بمدة قصيرة لا تقل عن 3 أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في السعودية كذلك يجب توفير كافة الشروط الواجب إحضارها قبل التقديم الإلكتروني على التمويل:

يشترط التمويل أن يكون المتقدم سعودي أو مقيم في المملكة العربية السعودية ويمتلك دخل شهري يبلغ على الأقل 5000 ريال سعودي.

كذلك يجب توفير فترة على رأس العمل تبدأ من ثلاثة أشهر لجميع العملاء السعوديين والمقيمين أيضاً في أراضي السعودية.

لابد أن يكون عمر المتقدم السعودي أو المقيم في السعودية لا يقل عن 22 عام حتى 60 عام فقط.

التقديم متاح لسن التقاعد في حالة إذا كان المتقدم يعمل في القطاع العسكري السعودي.

يجب أن يلتزم العميل المتقدم السعودي أو المقيم بالسعودية بتوفير كافة الشروط والأحكام اللازمة للحصول على تمويل شركة اليسر للتمويل.

التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر بالمملكة