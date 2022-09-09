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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Grand Theft Auto: San Andreas عبرRockstar طريقة تحميلها ومتطلبات تشغيل جراند ثفت أوتو في المقال التالي
عمر شويل - جدة Grand Theft Auto: San Andreas عبرRockstar ،تحقق من متطلبات نظام Grand Theft Auto: San Andreas يمكنني تشغيله؟ اختبر المواصفات الخاصة بك وقم بتقييم جهاز الألعاب الخاص بك ، يُجري مختبر متطلبات النظام الملايين من اختبارات متطلبات الكمبيوتر على أكثر من 8500 لعبة شهريًا.
طريقة تحميل Grand Theft Auto: San Andreas
هناك الكثير من الطرق الشائعه لتحميل لعبة جراند ثفت اوتو ، لكن يوجد الكثير من تلك الطرق تكون مزيفة وسوف تعرض هاتف للتهكير او سرقة الكثير من البيانات الخاصة بك عزيزي القاريء ، ولذلك ننصح الجميع ان يقوم بإتباع تلك الخطوات لتحميل لعبة Grand Theft Auto: San Andreasوهي كالتالي :
- أولا قوم بالتوجه إلى متجر Rockstar وقم بتنزيل Rockstar Games Launcher.
- ثم افتح Rockstar Games Launcher وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Rockstar Social Club الموجود لديك أو قم بإنشاء حساب جديد.
- الأن ابحث عن تحميل لعبة GTA San Andreas .
- ثم انقر فوق “شراء الآن” وتابع لإتمام الدفع GTA Trilogy ، بما في ذلك GTA San Andreas ، سيبدأ الآن التنزيل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
جراند ثيفت أوتو: تفاصيل لعبة سان أندرياس
Grand Theft Auto: San Andreas هي تكريم Rockstar للتسعينيات ، حيث تدور قصة الانتقام وتشق طريقك في سلم الجريمة. يبدأ الأمر بخروج بطل الرواية CJ من السجن ، يتبعه وهو يبدأ في إدارة عصابة في جميع أنحاء الولاية بأكملها. منذ أكثر من عقد من الزمان ، تكون المتطلبات الموصى بها منخفضة: Intel Pentium 4 / AMD Athlon XP و 128 ميجابايت GPU.
Grand Theft AutoSan Andreas: متطلبات نظام
- وحدة المعالجة المركزية: بنتيوم 3 أو أثلون.
- سرعة وحدة المعالجة المركزية: 1 جيجاهرتز.
- نظام التشغيل: Windows 2000 / XP فقط.
- بطاقة الفيديو: بطاقة فيديو متوافقة مع DirectX 8.1 سعة 64 ميجابايت (NVIDIA GeForce 3 أو أفضل).
- إجمالي ذاكرة الوصول العشوائي للفيديو: 64 ميجابايت.
- ثلاثي الأبعاد: نعممساحة القرص المجانية: 3.6 جيجا بايت لتثبيت الحد الأدنى.
- وحدة المعالجة المركزية: بنتيوم 3 أو أثلون.
- سرعة وحدة المعالجة المركزية: 1 جيجاهرتز.
- ذاكرة الوصول العشوائي: 256 ميجابايت.
- نظام التشغيل: Windows 2000 / XP فقط.
- بطاقة الفيديو: بطاقة فيديو متوافقة مع DirectX 8.1 سعة 64 ميجابايت (NVIDIA GeForce 3 أو أفضل).
- إجمالي ذاكرة الوصول العشوائي للفيديو: 64 ميجابايت.
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