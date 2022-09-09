نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Grand Theft Auto: San Andreas عبرRockstar طريقة تحميلها ومتطلبات تشغيل جراند ثفت أوتو في المقال التالي

عمر شويل - جدة Grand Theft Auto: San Andreas عبرRockstar ،تحقق من متطلبات نظام Grand Theft Auto: San Andreas يمكنني تشغيله؟ اختبر المواصفات الخاصة بك وقم بتقييم جهاز الألعاب الخاص بك ، يُجري مختبر متطلبات النظام الملايين من اختبارات متطلبات الكمبيوتر على أكثر من 8500 لعبة شهريًا.

طريقة تحميل Grand Theft Auto: San Andreas

هناك الكثير من الطرق الشائعه لتحميل لعبة جراند ثفت اوتو ، لكن يوجد الكثير من تلك الطرق تكون مزيفة وسوف تعرض هاتف للتهكير او سرقة الكثير من البيانات الخاصة بك عزيزي القاريء ، ولذلك ننصح الجميع ان يقوم بإتباع تلك الخطوات لتحميل لعبة Grand Theft Auto: San Andreasوهي كالتالي :

أولا قوم بالتوجه إلى متجر Rockstar وقم بتنزيل Rockstar Games Launcher. ثم افتح Rockstar Games Launcher وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Rockstar Social Club الموجود لديك أو قم بإنشاء حساب جديد. الأن ابحث عن تحميل لعبة GTA San Andreas . ثم انقر فوق “شراء الآن” وتابع لإتمام الدفع GTA Trilogy ، بما في ذلك GTA San Andreas ، سيبدأ الآن التنزيل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

جراند ثيفت أوتو: تفاصيل لعبة سان أندرياس

Grand Theft Auto: San Andreas هي تكريم Rockstar للتسعينيات ، حيث تدور قصة الانتقام وتشق طريقك في سلم الجريمة. يبدأ الأمر بخروج بطل الرواية CJ من السجن ، يتبعه وهو يبدأ في إدارة عصابة في جميع أنحاء الولاية بأكملها. منذ أكثر من عقد من الزمان ، تكون المتطلبات الموصى بها منخفضة: Intel Pentium 4 / AMD Athlon XP و 128 ميجابايت GPU.

Grand Theft AutoSan Andreas: متطلبات نظام