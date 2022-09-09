نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في أرامكو لطلاب الثانوية .. شروط التقديم في برنامج أرامكو السعودية المنتهي بالتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في أرامكو لطلاب الثانوية من بين الكلمات التي تم البحث عنها خلال هذه الفترة، حيث سمحت أرامكو لـطلاب الثانوية في المملكة العربية السعودية بالتسجيل من خلالها، ولكن يجب عليهم استيفاء جميع الشروط التي وضعتها الشركة، حيث أطلقت الشركة برنامج أرامكو 1444 لطلاب المدارس الثانوية، مما يسمح للطلاب بالتقدم والتسجيل في البرامج الأكاديمية المتاحة، مما يضمن التوظيف المستقبلي في أرامكو في جميع المجالات والمهن التي يختارونها، ويمكن للطلاب الاستمتاع بجميع مزاياها، وفيما يلي سوف نعرض لكم الخطوات والشروط بشكل مفصل.

طريقة تسجيل أرامكو لطلاب الثانوية 1444

أتاحت أرامكو في المملكة العربية السعودية لجميع الطلاب في السنة الثالثة والأولى من المدرسة الثانوية الالتحاق ببرنامج أرامكو الصيفي للتعلم من خلال إكمال بضع خطوات:

أولاً، ستحتاج إلى زيارة صفحة تسجيل ملف أرامكو الشخصي لبرامج أرامكو .

يتم التسجيل باستخدام رقم التعريف.

أدخل رقم التعريف الوطني الخاص بك ثم كلمة مرور حسابك في أرامكو.

بعد ذلك يتم تحديد البرنامج حسب فترة التقديم.

يرجى إرفاق المستندات اللازمة مثل الخلفية التعليمية المطلوبة للتسجيل.

يجب على المتقدمين من الاختيار الأول تخطي اختبارات اللغة الإنجليزية والرياضيات ذات الاختيار الأول.

يجب على المتقدمين الناجحين اجتياز الفحص الطبي للغة والرياضيات.

يجب على المتقدمين للبرنامج تقديم عقد تدريب مع أرامكو.

سيقوم المشاركون المختارون بزيارة موقع التدريب قبل وقت قصير من بدء البرنامج.

شروط التقديم في أرامكو لطلاب الثانوية 1444

تسعى أرامكو إلى وضع شروط معينة يجب أن يستوفيها خريجي الثانوية العامة للتعليم الثانوي 1444 من أجل الالتحاق ببرنامج أرامكو، وتشمل هذه الشروط: