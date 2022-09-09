عاجل- الملك تشارلز الثالث: والدتى خصصت حياتها لخدمة الشعوب

جدة - نرمين السيد - قال الملك تشارلز الثالث، إن والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية خدمت العديد من الدول، مؤكدا أنه فى 1947 وفى عيد ميلادها الـ21 تعهدت فى كيب تاون بأنها ستخصص حياتها لخدمة الشعوب.





وأضاف تشارلز الثالث، فى كلمة للشعب البريطانى، أن والدته قدمت تضحيات والتزامات وكل هذا لم يتغير مع أوقات التغيير والتقدم وخلال أوقات الحزن والخسارة، ورأينا حبها للتقاليد والتطور. وأوضح أن الإعجاب والاحترام أصبح علامة لحكمها، لافتا إلى أنها جمعت هذه الصفات بروح الدعابة، متابعا: "أحيى ذكراها وحياتها فى خدمة الشعوب، ووفاتها جلبت الحزن للعديد، وأنا فخو بها"، مؤكدا أنه سيسر على خطى الملكة الراحلة.

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