عاجل.. الملك تشارلز الثالث ينصب ويليام أميرا لويلز (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف تشارلز الثالث، فى كلمة للشعب البريطانى، أن حياته ستتغير مع مسؤولياته الجديدة، متابعا: "لا يمكننى تخصيص وقت للأعمال الخيرية والقضايا التى أهتم بها، ولكن هذا العمل سيستمر فى أيدى أخرين".
وأكد أن وريثه ويليام سيستلزم بالألقاب الأسكتلندية وسيخلفه كدوق لكورنوال، متابعا: "أنا فخورا أن أنصبه أميرا لويلز، تلك الدولة التى فخور بخدمتها خلال مدة طويلة من حياتى".
كما أعرب عن حبه لهارى وميجان فى استمرار بناء حياتهما خارج الديار، موجها رسالة لوالدته الملكة الراحلة قائلا: "شكرا يا والدتى.. الملائكة تصاحبك بسلام".
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