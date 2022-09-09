3 سفن محملة بالمنتجات الزراعية تغادر موانئ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الجمعة، أنه اعتبارا من صباح اليوم، غادرت ثلاث سفن أخرى محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية.
ووفقا لبيانات وزارة البنية التحتية الأوكرانية تم تصدير 2.37 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ أن غادرت أول سفينة بالمواد الغذائية الأوكرانية الميناء فى إطار مبادرة الحبوب .
وعلى وجه الخصوص، توجهت 54 سفينة تحمل 1.04 مليون طن من الحبوب إلى الدول الآسيوية و32 سفينة تحمل 0.85 مليون طن إلى أوروبا و16 سفينة تحمل 0.47 مليون طن إلى إفريقيا.
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