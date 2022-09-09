%76 من الروس يثقون بالرئيس بوتين
أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام، أجرته مؤسسة "فوم" للدراسات الاجتماعية، أن 76% من المواطنين الروس يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين.
ووفقا للإستطلاع، قال 76% من الذين تم استطلاع آرائهم، إنهم يثقون برئيس البلاد .
وأشار 14% من المشاركين إلى أنهم "على الأغلب لا يثقون" بالرئيس الروسي"، ووجد 10٪ من المشاركين صعوبة في الإجابة عن هذا السؤال.
وحسب اعتقاد 79٪ من المشاركين في الاستطلاع، يعمل بوتين بشكل جيد في منصبه، ويعتقد 10٪ من المشاركين في هذا الاستطلاع أن الرئيس يعمل "بشكل سيئ إلى حد ما".
وقال 10٪ من المشاركين، إنه يصعب عليهم الإجابة.
وبحسب وكالة " نوفوستي " الروسية فقد تم تنفيذ الاستطلاع في 6 سبتمبر وشارك فيه 1.5 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 وما فوق في 104 من المراكز السكنية في مختلف المناطق الروسية، من خلال أسلوب المقابلات في مكان الإقامة.
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