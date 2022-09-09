الرئيس اللبناني يؤكد وجود عقبات تعترض تشكيل الحكومة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 9 سبتمبر 2022 08:08 مساءً - دوت الخليج :- أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، وجود عقبات تمنع تشكيل حكومة جديدة، رغم استمرار المشاورات.

وقال عون خلال لقائه وفد نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، في قصر الرئاسة شرق العاصمة بيروت، إن "هناك عقبات لا تزال تعترض عملية تأليف حكومة جديدة"، مؤكدا أن "المسار لم يتوقف، والمشاورات لا تزال قائمة".

وأضاف: "فيما أسعى إلى تأليف حكومة قبل موعد مغادرتي قصر بعبدا، يتمسكون هم بأقاويلهم ومزاعمهم بأني لا أرغب في تأليف حكومة"، معتبرا أن هناك سلوكا مزدوجا في التعاطي مع ملف تشكيل الحكومة اللبنانية.

وحصل سجال بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعون حول ملف تأليف الحكومة في 26 آب/ أغسطس الحالي.

وقال ميقاتي حينها إن المواقف التي أعلنت عنها الرئاسة "كشفت الأسباب الحقيقية لتعطيل عملية تشكيل الحكومة، وما يتم التخطيط له من قبل بعض المحيطين بالرئيس عون".

وردّت الرئاسة اللبنانية في بيان وصفت فيه اتهامات ميقاتي لعون بتعطيل تشكيل الحكومة وتأجيج الأوضاع والتلميح للطائفية بـ"المستغربة".

وتنتهي ولاية عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بانقضاء ولاية تستمر 6 سنوات حسب الدستور اللبناني.

وفي يوليو، أعلنت الرئاسة اللبنانية تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على غالبية 54 صوتاً من أصوات المجلس النيابي.

عربي21