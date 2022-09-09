نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2023 من وزارة التعليم والبحث العلمي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2023 من وزارة التعليم والبحث العلمي الآن نقدمه فى ظل حالات البحث الكبيرة والمرتفعة على مستوى جميع المحافظات العراقية التي تشغل وراء التعرف على حالات القبول الموازي للالتحاق على شتى الجامعات والمعاهد العراقية التي بشكل وبصورة الكترونية سيتم الاعلان عنها على شكل نستعرضه ونوافيكم بها الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2023

وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية أشارت فى بيان رسمي على ان الوزارة تعمل حالياً على استقبال طلبات المتقدمين على القبول في الجامعات العراقية، حيث أشارت الوزارة على ان هناك اماكن كثيرة ستكون أكبر من الأماكن التي خصصت فى العام الماضي بعدما ارتفعت نسبة النجاح هذا العام عن العام الماضي، لتبدأ فى الوقت الحالي الوزارة على العمل على رصد طلبات المتقدمين على القبول الموازي ورصد الاستعداد التي من خلالها سيتم تحديد معدلات قبول الطلاب فى الجامعات العراقية المختلفة سواء فى كلية الطب او كلية الهندسة او الصيدلة اوغيرها من الكليات التي ستعمل على استقبال الطلاب هذا العام فى شتي المجالات، عليه نستعرض ونوافيكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري بالخطوات طرق الحصول والاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

من المنزل وفور ان يتم الاعلان عن تلك النتائج سيتمكن كل الطلاب والطالبات على اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى إدخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال رقمك الامتحاني فى الخانة المخصصة لها

ابدأ بعدها بإدخال وتحديد المحافظة التابع إليها

بعدها قم بتحديد الشعبة ان كنت من طلاب الشعبة الأدبية والعلمية

انقر فى النهاية على ايقونة عرض النتائج

شروط القبول الموازي بالعراق