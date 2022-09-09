نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2023 من وزارة التعليم والبحث العلمي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
عمر شويل - جدة موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2023 من وزارة التعليم والبحث العلمي الآن نقدمه فى ظل حالات البحث الكبيرة والمرتفعة على مستوى جميع المحافظات العراقية التي تشغل وراء التعرف على حالات القبول الموازي للالتحاق على شتى الجامعات والمعاهد العراقية التي بشكل وبصورة الكترونية سيتم الاعلان عنها على شكل نستعرضه ونوافيكم بها الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2023
وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية أشارت فى بيان رسمي على ان الوزارة تعمل حالياً على استقبال طلبات المتقدمين على القبول في الجامعات العراقية، حيث أشارت الوزارة على ان هناك اماكن كثيرة ستكون أكبر من الأماكن التي خصصت فى العام الماضي بعدما ارتفعت نسبة النجاح هذا العام عن العام الماضي، لتبدأ فى الوقت الحالي الوزارة على العمل على رصد طلبات المتقدمين على القبول الموازي ورصد الاستعداد التي من خلالها سيتم تحديد معدلات قبول الطلاب فى الجامعات العراقية المختلفة سواء فى كلية الطب او كلية الهندسة او الصيدلة اوغيرها من الكليات التي ستعمل على استقبال الطلاب هذا العام فى شتي المجالات، عليه نستعرض ونوافيكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري بالخطوات طرق الحصول والاستعلام عن تلك النتائج اون لاين
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
من المنزل وفور ان يتم الاعلان عن تلك النتائج سيتمكن كل الطلاب والطالبات على اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على النحو التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- البدء فى إدخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- ابدء فى ادخال رقمك الامتحاني فى الخانة المخصصة لها
- ابدأ بعدها بإدخال وتحديد المحافظة التابع إليها
- بعدها قم بتحديد الشعبة ان كنت من طلاب الشعبة الأدبية والعلمية
- انقر فى النهاية على ايقونة عرض النتائج
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوى جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر HERE موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2023 من وزارة التعليم والبحث العلمي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.