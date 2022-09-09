نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq رابط موقع نتيجة القبول الموازي 2022 في العراق بعموم المحافظات وزارة التربية والتعليم بالرقم الامتحانى في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط موقع نتيجة القبول الموازي 2022 حيث يبحث الكثير من الأشخاص المقيمين في العراق عن نتيجة القبول الموازي 2022 وذلك لأن أولياء الأمور والطلاب ينقصون عن الطريقة السليمة لاستخراج النتيجة ولهذا من خلال مقالنا اليوم سوف نوضح لكم كيفية استخراج النتيجة، وكافة التفاصيل الخاصة. بالنتيجة.

نتائج القبول الموازي 2022

بحث العديد من المواطنين المقيمين في العراق عن نتيجة القبول الموازي ولهذا قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتوفير الطريقة الصحيحة الذي يمكن عن طريقها معرفة النتيجة بكل سهولة، ويذكر أن وزارة التربية والتعليم العراقية أكدت على أن النتيجة قد تم الانتهاء منها فعليا وهي متواجد الآن على الموقع الرسمي المخصص للوزارة.

رابط موقع نتيجة القبول الموازي 2022 في العراق

تعتبر طريقة الولوج إلى موقع النتيجة سهل للغاية وسوف نوضح لكم كيفية الدخول الى الموقع من خلال عدة خطوات بسيطة وهي:

ينبغي التوجه إلى الموقع الرسمي المخصص بنتائج الموازي وزارة التربة والتعليم .

ومن ثم يتم تحديد من بين الخدمات الذي يوفرها لك الموقع نتيجة القبول الموازي.

يتم كتابة كافة المعلومات المطلوبة منك لكي يمكنك معرفة النتيجة.

ومن ثم انقر على استعلام عن النتيجة.

إعادة ترشيح القبول المركزي في العراق 2022

تستطيع إعادة ترشيح القبول الموازي عن طريق المنصة الإلكترونية وذلك سهل للغاية عبر الرابط الخاص بالموقع، ويذكر أنه زاد محرك عن إعادة ترشيح القبول المركزي في العراق وذلك لأن الكثير من الطلاب يبحثون عن الكيفية السليمة لإعادة ترشيح القبول المركزي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن كافة نتائج القبول الموازي سوف تنتشر على موقع وزارة التربية والتعليم وأصبحت متوفرة للجميع، ويذكر أن بلغ عدد الطلاب الذي أدوا امتحانات هذا العام 22000، ويتم الحصول على النتيجة من خلال الاسم ورقم الجلوس للطالب.

شروط القبول الموازي 2022 في العراق

وضعت وزارة التربية والتعليم عدة شروط القبول الموازي لعام 2022، وهي: