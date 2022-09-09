نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطة الزمنية الدراسية للعام الدراسي ١٤٤٤ بالمملكة وموعد بدء الفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تداولت بعض الأنباء عن تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات داخل المملكة العربية السعودية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٢-٢٠٢٣، الأمر الذي أصاب أولياء الأمور والطلبة بالحيرة بشأن صحة تلك الأنباء أم أنها مجرد شائعات روجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك زاد البحث والتساؤل عن موعد بدء الدراسة وعن الخطة الزمنية الدراسية للعام الجديد، وذلك حتى يتأهب الطلاب إلى استقبال الدراسة في العام الجديد.

شائعة تأجيل الفصل الدراسي الثاني في المملكة السعودية ٢٠٢٢

بعد تداول الأنباء الخاصة بتأجيل الدراسة، أصبح هناك رغبة ملحة من قِبل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وكذلك أولياء الأمور في إصدار بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم في المملكة توضح موعد انطلاق الدراسة وكذلك الخطة الزمنية الدراسية، وجاء الرد من قِبل وزارة التربية والتعليم حيث أعلنت أنه لا صحة لما تم تداوله من أنباء عن تأجيل الدراسة، وأنه سيتم بدء الدراسة في العام الدراسي الجديد في الثامن والعشرين من أغسطس لعام ٢٠٢٢ والذي يوافق أول أيام شهر صفر لعام ١٤٤٤ ويوافق التاريخ يوم الأحد.

الخطة الزمنية الدراسية للعام الدراسي ١٤٤٤ داخل المملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية عن الخطة الزمنية الدراسية والتي تتألف من ثلاث فصول دراسية كاملة وليس فصلين فقط كما تداولت بعض الأنباء، كما أعلنت عن عدم نية الوزارة في أي تأجيل، وأنه في نهاية كل فصل دراسي سيلتزم الطلاب بالخوض في امتحانات خاصة بالفصل ثم يمنح الطلاب أجازة مطولة إلى جانب أجازة عطلة نهاية الأسبوع الأساسية والتي تتمثل في يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وقد جاءت الخطة الزمنية موضحة تاريخ بداية ونهاية كل فصل دراسي وكذلك مواعيد الإجازات الرسمية المحددة من الدولة على النحو التالي: