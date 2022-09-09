العالم اليوم - في باريس وبرلين.. استثمارات جديدة للصندوق السيادي النرويجي

انتم الان تتابعون خبر في باريس وبرلين.. استثمارات جديدة للصندوق السيادي النرويجي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 سبتمبر 2022 07:21 مساءً - أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الجمعة، موافقته على شراء حصص في عقارات إدارية في برلين، عاصمة ألمانيا، والعاصمة الفرنسية باريس، في وقت تتجه فيه الشركات لإعادة الموظفين إلى المكاتب ومقار العمل.

وذكر بيان نشرته وكالة "بلومبيرغ" أن الصندوق سوف يدفع نحو 297 مليون يورو، أي نحو 298.3 مليون دولار، لشراء حصة نسبتها 65 بالمئة في ملكية العقار "فولت إير" متعدد الاستخدامات بوسط مدينة برلين.

وأوضح الصندوق أنه سيشتري الحصة من شركتي "إيه.بي.جيه" للتسويق العقاري، و"جاديك أند سانز".

وبحسب البيان، فإن الصندوق يعتزم شراء حصة بنسبة 65 بالمئة في عقار إداري بوسط باريس من شركة "سويس لايف"، مقابل 141 مليون يورو، أي نحو 141.6 مليون دولار.

وأوضح الصندوق أن "سويس لايف" سوف تمتلك ما نسبته 35 بالمئة من العقار، وسوف تتولى شركة "سويس لايف أسيت مانجرز" إدارته.

وكان صندوق الثروة السيادية النرويجي البالغة قيمته 1.3 تريليون دولار، قد تكبد أكبر خسارة له على الإطلاق في النصف الأول 2022، بسبب ارتفاع معدلات الفائدة ونسب التضخم منذ اندلاع أزمة أوكرانيا.

وخسر أكبر صندوق في العالم، والذي يقع مقره في أوسلو، نحو 14.4 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، المنتهية في يونيو، لتبلغ قيمة الخسارة 174 مليار دولار، وهي الأكبر على الإطلاق لفترة 6 أشهر إذا ما تمت مقارنتها بالعملات الأخرى.