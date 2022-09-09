العالم اليوم - المغرب يسعى لجذب مستثمرين إلى مشروع زراعي بأقاليمه الجنوبية

انتم الان تتابعون خبر المغرب يسعى لجذب مستثمرين إلى مشروع زراعي بأقاليمه الجنوبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 سبتمبر 2022 07:21 مساءً - يسعى المغرب إلى جذب مستثمرين لمشروع زراعي بقيمة 213 مليون دولار في منطقة الصحراء المغربية، والتي يتم ري الأراضي المزروعة فيها بمحطة لتحلية المياه تعمل بطاقة الرياح.

ووفقا لمناقصة أطلقتها وزارة الفلاحة المغربية، يوم الجمعة، يسعى المشروع لتحويل 52 كيلومترا مربعا من الأراضي غير المستخدمة قرب مدينة الداخلة إلى مزارع للفاكهة والخضراوات والأعلاف.

وستمول الدولة المشروع بنسبة 77 في المئة في إطار خطة تطوير بقيمة سبعة مليارات دولار أطلقها المغرب في 2015 لتطوير البنية التحتية في منطقة الصحراء المغربي.

وتتضمن خطة التطوير في المنطقة الجنوبية من المغرب تشييد ميناء في الداخلة بتكلفة مليار دولار.

وتمت الموافقة العام الماضي على محطة تحلية المياه التي تعمل بطاقة الرياح في إطار سلسلة أوسع نطاقا من المشروعات التي تهدف لمواجهة شح المياه.