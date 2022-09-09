كوريا الشمالية تعلن نفسها دولة نووية
أعلن برلمان كوريا الشمالية فجر اليوم الجمعة البلاد دولة نووية،ومنح الرئيس كيم جونغ أون السلطة الكاملة على القرارات حول استخدام السلاح النووي.
وقال الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال الإعلان عن توقيع قانون يجعل بلاده دولة نووية: "لن نقبل نزع سلاحنا النووي أبدا"، مضيفا أن "السلاح النووي هو الخيار الأخير لو تعرضنا لغزو أو لتهديد وشيك"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.
ولفت الزعيم الكوري الشمالي خلال خطابه في اجتماع مجلس الشعب الأعلى، إلى أنه "لن تكون هناك أي مفاوضات من أجل نزع السلاح النووي في بلادنا".
وشدد كيم جونغ أون على أن هناك أهمية كبيرة في إضفاء الشرعية على سياسة القوة النووية.
واتهم كيم الولايات المتحدة بمحاولة إسقاط النظام الكوري الشمالي من خلال جعل بلاده تتخلى عن قوتها النووية وحقوق الدفاع عن النفس، موضحا أن الولايات المتحدة تأمل في الضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن أسلحتها النووية بعقوبات صارمة.
وصرح بأن كوريا الشمالية لن تستسلم أبدا حتى بعد "مائة عام" من العقوبات المفروضة على بلاده.
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