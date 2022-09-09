عاجل … تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية لنظام ثلاث سنوات علمي وادبي اخبار تنسيق الطلاب في مصر

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عمر شويل - جدة نتابع معكم تفاصيل هامة حول تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات طلاب الدبلومات الفنية ينتظرون ميعاد بداية تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للقبول للمعاهد والجامعات في العام الدراسي الجديد 2022-2023 وذلك بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني، وسوف نقوم بتوضيح تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات ، حيث متاح أمام طلاب الدبلومات الفنية 2022 بجميع تخصصاتها كليات ومعاهد عالية خاصة.

تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات

تنسيقات الدبلومات الفنية لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات وإعلان نتيجة الترشيح، ولكن سوف نسترشد بنتائج القبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجارة نظام 3 سنوات لسنه 2021 ووفقًا لذلك من المتوقع أن تكون درجة القبول في المعهد الفني الصحي بالمنصورة إلى 97.93، والمعهد الفني الصحي في طنطا إلى 97.41، والمعهد الفني الصحي في الزقازيق إلى 97.06، والمعهد الفني الصحي بالإسكندرية إلى 96.90 وتجارة أسوان بمجموع 96.28 وكلية تجارة كفر الشيخ بمجموع 96.03،وكلية تجارة جنوب الوادي بمجموع 95.68.

ميعاد تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2022-2023

سوف يبدأ تنسيق الشهادات الفنية 2022 في النصف الأول من شهر سبتمبر القادم، وسوف يقوم الطلاب المرشحين بأداء اختبارات قدرات لبعض الكليات والتخصصات التي تتطلب ذلك ومنها الجامعات التكنولوجية وذلك تبعًا لما تم إعلانه من قبل وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور.

الكليات والمعاهد المتاحة بعد الدبلوم التجاري

يوجد مجموعة من الكليات والمعاهد سواء بنظام الـ 3 سنوات أو نظام الـ5 سنوات التي يستطيع الطلاب الالتحاق بها، كما يتاح لطلاب الدبلوم التجاري 3 سنوات القبول بكلية التجارة وبرنامج التعليم التبادلي من كافة الشعب تبعًا للقواعد الخاصة بالتوزيع الجغرافي، ولكن هناك شرط أن ينجح الطالب في الاختبارات التي تقام للطلاب المرشحين لبرنامج التعليم التبادلي بكليتي السياحة والفنادق في جامعة حلون وجامعة إسكندرية بعد الترشيح، وأيضًا من الكليات المتاحة كلية التربية والمعاهد الفنية الصحية شعب التسجيل الطبي والإحصاء وتصل مدة الدراسة إلى سنيتن للحاصلين على الثانوية التجارية لتخصص الإدارة والتسويق وسوق المال، وايضًا المعاهد التي تتبع وزارة الصحة والكليات التكنولوجية والمعاهد الفنية ولكن يتم تحديد كل هذا وفقًا للتوزيع الجغرافي.