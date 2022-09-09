نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا رابط تسجيل رياض الأطفال في الكويت 2022 أونلاين عبر موقع وزارة التربية moe.edu.kw في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط تسجيل رياض الأطفال الكويت 2022 هو موضوعنا اليوم وقامت وزارة التربية والتعليم في الكويت بالإعلان عن فتح الرابط الخاص بتسجيل رياض الأطفال في الكويت وذلك من خلال الحساب الرسمي الخاص بالوزارة على موقع التواصل تويتر، ويتم استثناء الطلاب الذين لم يقوموا بالتسجيل في السابق، وقالت وزارة التربية والتعليم الكويتية بتحديد موعد فتح وغلق موقع التسجيل، حيث تعمل الوزارة على حرص مصلحة الأطفال الذين لم يستطيعوا في مرحلة الروضة أن يسجلوا من خلال الرابط الإلكتروني، وذلك جاء على لسان الدكتور على اليعقوب وكيل وزارة التربية والتعليم في الكويت، في هذا المقال سوف نتحدث عن رابط تسجيل رياض الأطفال ٢٠٢٢ الكويت وموعد فتح وغلق الرابط تابعوا معنا.
رابط تسجيل رياض الأطفال الكويت 2022
من خلال الأسطر التالية سوف نقدم لكم طريقة التسجيل في رابط رياض الأطفال في الكويت ٢٠٢٢، موقع تسجيل الروضة الحكومية في الكويت ثم اتبع الخطوات التالية:
- في البداية يجب الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم في الكويت.
- بعد ذلك يتم اختيار قائمة الطالب من خلال صفحة الموقع الرئيسية.
- يتم بعد ذلك تسجيل كافة الطلبة المستجدين بعد ذلك يتم التحويل إلى صفحة جديدة وهي الخدمات الطلابية.
- بعد ذلك يتم تحديد مرحلة رياض الأطفال.
- بعد ذلك يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم وكلمة السر والرقم المدني.
- بعد التأكد من إدخال جميع البيانات بصورة صحيحة أضغط على تسجيل الدخول.
- في حالة عدم وجود حساب خاص بك علي الموقع يجب عليك إنشاء حساب.
- بعد ذلك يتم اتباع كافة التعليمات من أجل تسجيل ابنك في رياض الأطفال لكي تكتمل عملية التسجيل.
موعد فتح رابط تسجيل رياض الأطفال 2022 الكويت
أنما عن فترة تسجيل رياض الأطفال فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في الكويت يتم فتح الرابط للتسجيل رياض الأطفال يوم الثلاثاء الموافق ١٣ من شهر سبتمبر الحالي، ويستمر الرابط مفتوح حتى يوم الخميس والموافق ٢٩ من شهر سبتمبر الحالي.
وزارة التربية والتعليم الكويتية
تستعد وزارة التربية والتعليم في الكويت لبدء العام الدراسي الجديد، وقامت بافتتاح الكثير من المدارس الجديد في مختلف محافظات الكويت، من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة.
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