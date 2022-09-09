نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الأهلي الجديد” من هو السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا لفريق الأهلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد اكتشفت مصادر موثوق بها عن أخبار هامة داخل النادي الأهلي، حيث توصل النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بالاتفاق النهائي الذي ينتظره العديد من المشجعين وهو التعاقد مع المدير الفني الجديد للنادي الأهلي حتى يتم الاتفاق على أن يتولى الفريق النادي الأهلي خلال الفترة القادمة بعد البرتغالي ريكاردو سواريش كما توجه له الشكر والعرفان وإنهاء التعاقد بالتراضي بينه وبين الأهلي.

مدرب الأهلي الجديد

أعلنت المصادر الموثوق بها بتصريحات خاصة بأنه سوف يتم الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد الذي تم اختياره من قبل النادي الأهلي خلال ساعات قليلة مقبلة حتى يتم الاتفاق النهائي بين المدرب وبين فريق النادي الأهلي حيث يتم إنهاء التعاقد بين المدرب السويسري مارسيل كولر.

كما كشفت مصادر أن سامي قمصان وهو المدرب العام لفريق الكرة بالنادي الاهلي، وايضا سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بأنهم سوف يستمر في الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي، حيث يتم تعيين وليد سليمان في قطاع الكرة للحاجة إلى مساعدة سيد عبد الحفيظ حتى يملك سيد عبد الحفيظ الخبرات الخاصة بالنادي في المرحلة القادمة ويتم الإستفادة من مهاراته وحبه وانتمائه الشديد للنادي الأهلي.

من هو مارسيل كولر

منذ عام 1999 بدأت مسيرة مارسيل كولر الكروية التدريبية في الدوري السويسري مع فريق كبير إف سي سانت جالن، وكانت في إحدى المواسم قام مارسيل كولر تحقيق أول بطولة لفريقه وحصل على اللقب الدوري السويسري بعد فترة طويلة من غياب اللقب الخاص بفريقه.

وبعد حصول السويسري في مارسيل كولر على اللقب الدوري في فريقه عاد إلى النادي المفضل له وقام باللعب وسط فريقه المفضل وهو جراسهوبرز منذ عام 2002 مديرا فنيا حيث شغل مناصب في كرة القدم كمدرب المساعد لمواطنه “كريستيان جروس” وأيضا فاز بالبطولة الثانية ولقب الدوري بأنه مدرب منذ عام 2003 ،وهذه المناصب الكروية رفعت من شأن مارسيل كولر بعد أن فشل في التأهل الدوري الخاص بأبطال أوروبا.

ثم تم انتقال مارسيل كولر من الدوري السويسري إلى الدوري الألماني، وقاد فريق كولين لمدة سبع شهور حيث حقق بطولات ثانية وفاز في هذه الفترة في أربع مباريات ثم حصل الفريق إلى الدرجة الثانية .