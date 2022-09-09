الأمم المتحدة: 14 ألف ضحية مدنية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - ومن جانبها، قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان فى أوكرانيا، ماتيلدا بوجنر، إن البعثة تأكدت من وقوع أكثر من 14 ألف ضحية مدنية، من بينهم 5767 قتيلاً و8292 جريحًا، فى المواجهات الجارية على الأراضى الأوكرانية منذ فبراير الماضى.

وتوقعت مسؤولة الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفى، أن تكون الأرقام الفعلية للضحايا أعلى من ذلك بكثير، قائلة إن البعثة تحققت من أن ما لا يقل عن 416 شخصًا قد تعرضوا للاحتجاز التعسفى والاختفاء القسرى فى الأراضى التى تسيطر عليها روسيا أو فى المناطق التى تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية.

وأوضحت أنه من بين هؤلاء تم العثور على 16 قتيلا، وأفرج عن 166، كما وثقت أيضا 51 حالة اعتقال تعسفى و30 حالة أخرى قد ترقى إلى الاختفاء القسرى الذى ارتكبته هيئات إنفاذ القانون الأوكرانية.