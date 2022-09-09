العالم اليوم - الأسواق الأميركية خضراء في آخر تداولات الأسبوع

انتم الان تتابعون خبر الأسواق الأميركية خضراء في آخر تداولات الأسبوع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 سبتمبر 2022 06:21 مساءً - ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسواق الأميركية في بداية تعاملات الجمعة، مدعومة بارتفاع أسهم النمو والتكنولوجيا، فيما ينتظر المستثمرون بيانات رئيسية عن التضخم الأسبوع المقبل بحثا عن دلائل على وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 352.8 نقطة، أو بنسبة 1.11 بالمئة، ليصل إلى 32127.32 نقطة.

وارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 52.15 نقطة أو بنسبة 1.32 بالمئة إلى 4059.31 نقطة، في حين صعد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 210.67 نقطة أو بنسبة 1.77 بالمئة إلى 12072.38 نقطة.

وكانت الأسهم الأوروبية قد ارتفعت في تداولات اليوم بسبب صعود أسهم البنوك بعد يوم من إعلان البنك المركزي الأوروبي عن رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم.

وصعد مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.76 بالمئة بحلول الساعة 14:49 بتوقيت غرينتش، مدعوما بصعود أسهم البنوك وأسهم قطاع التعدين.