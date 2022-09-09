المندوب الروسى لدى فيينا: الدول الغربية فرضت 11 ألف عقوبة على روسيا

جدة - نرمين السيد - قال المندوب الروسى الدائم لدى فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الجمعة، إن "الدول الغربية فرضت 11 ألفا من العقوبات والقيود المختلفة على روسيا منذ بدء العملية العسكرية على أوكرانيا"، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية.





وأضاف أوليانوف أن الغرب فرض رقمًا قياسيًا من العقوبات على روسيا، مؤكدًا أنها المرة الأولى فى التاريخ التى تواجه فيها الدول الغربية عواقب العقوبات التى تفرضها على دولة أخرى". وانطلقت الحرب الروسية الأوكرانية منذ 24 فراير الماضى، عندما أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية جاءت استجابة لطلب المساعدة من جمهوريات الدونباس، فيما ردت الدول الغربية على الحرب بسلاسل متلاحقة من العقوبات.

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