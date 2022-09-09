العالم اليوم - أبريل ويونيو.. لماذا احتفلت إليزابيث الثانية بميلادها مرتين؟

انتم الان تتابعون خبر أبريل ويونيو.. لماذا احتفلت إليزابيث الثانية بميلادها مرتين؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 سبتمبر 2022 05:21 مساءً - منذ سبعة عقود، تحتفل الملكة إليزابيث الثانية بعيد ميلادها مرتين، الأولى في الذكرى السنوية لميلادها في أبريل، والثانية في المناسبة الاحتفالية الرسمية في يونيو.

وولدت إليزابيث أليكسندرا ماري، الاسم الكامل لملكة بريطانيا، عام 1926، في لندن وتلقت تعليما خاصا في المنزل، وتولى والدها جورج السادس، عرش بريطانيا بعد أن تنازل له شقيقه إدوارد الثامن عنه في عام 1936، لتكون هي الوريثة المستقبلية للعرش خلفاً لوالدها.

واعتلت الملكة إليزابيث الثانية عرش بريطانيا بعد تدهور الحالة الصحية لوالدها الملك جورج السادس خلال عام 1951، ومن هنا بدأت في الظهور بشكل متكرر مكانه في المناسبات العامة، حتى توفي بسرطان الرئة عام 1952، وتوجت رسميا في عام 1953، لتصبح ملكة بريطانيا العظمى.

لماذا احتفالان؟

• بدأ التقليد الملكي للاحتفال بعيد ميلاد الملك مرتين في العام الواحد في عام 1748 من قبل قريب الملكة البعيد الملك جورج الثاني.

• رغب الملك جورج الثاني في إقامة احتفال عام مع عرض كبير للاحتفال بعيد ميلاده.

• بسبب ولادته في نوفمبر كانت احتمالات الطقس الذي يمكنه الصمود أمام حفلة ضخمة في الهواء الطلق في المملكة المتحدة ضئيلة للغاية.

• قرر الملك جورج الثاني استخدام العرض العسكري السنوي للمملكة المتحدة (يوم القوات المسلحة أو يوم المحاربين القدامى سابقاً) الذي يقام في الصيف في آخر يوم سبت من يونيو كاحتفال رسمي بعيد ميلاده.

• منذ ذلك لوقت، أصبح يحتفل بعيد ميلاده مرتين مرة للجمهور في الصيف ومرة بشكل خاص في نوفمبر.

• استمر هذا التقليد من بعده، إذ تحتفل الملكة إليزابيث الثانية في أبريل، وبحدث رسمي عام في يونيو.

تقليد رسمي لأكثر من 200 عام

أستاذ علم الاجتماع السياسي، سعيد صادق، قال إن الملكة إليزابيث شأنها شأن كل من جاء بعد الملك جورج الثاني، فعلى مدار أكثر من 200 عام بات تقليدا رسميا في البلاد، أن يتم دمج الاحتفال بعيد ميلاد العاهل البريطاني مع "Troooping the Colour"، وهو موكب عسكري سنوي في الصيف.

وأضاف صادق لموقع "دوت الخليج": "بعد 7 سنوات من حكمها غيرت الملكة إليزابيث موعد الاحتقال من آخر سبت من يونيو إلى ثاني سبت من الشهر ذاته ورغم ذلك يتم الاحتفال في موعدها الأصلي بشكل رسمي أيضا حيث يتم إطلاق تحية بـ41 طلقة في هايد بارك، و21 طلقة تحية في وندسور جريت بارك، و62 طلقة تحية في برج لندن".