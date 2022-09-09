العالم اليوم - قرض جديد من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا.. بهذه القيمة

انتم الان تتابعون خبر قرض جديد من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا.. بهذه القيمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 سبتمبر 2022 05:21 مساءً - أعلنت وزارة المالية في جمهورية التشيك أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد وافقوا الجمعة على قرض بقيمة 5 مليارات يورو، أي نحو 5 مليارات دولار لأوكرانيا، لمساعدتها في مواصلة تشغيل المدارس والمستشفيات وغيرها من الهيئات الحكومية.

ويأتي القرض في وقت تكافح فيه كييف لمواصلة المحافظة على سير العمل في هيئاتها الحكومية، بعد أن تأثرت البلاد اقتصاديا منذ اندلاع أزمة أوكرانيا في أواخر شهر فبراير الماضي.

وهذا القرض، الذي ستدعمه ضمانات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، هو جزء من حزمة إجمالية بقيمة 9 مليارات يورو تم الإعلان عنها في مايو.

وتم إرسال المليار يورو الأولى بالكامل مطلع أغسطس.

وقال وزير المالية التشيك، زبينيك ستانجورا، والذي استضاف وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في العاصمة براغ الجمعة، في بيان، إن الاجتماعات التالية ستقرر كيفية تقسيم 3 مليارات يورو المتبقية من الحزمة إلى قروض أو منح.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد طالب دول الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، بالاستعجال في تخصيص الحزمة التالية من المساعدات لأوكرانيا، خلال اتصال له مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين مطلع الأسبوع.