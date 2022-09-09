نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن .. القبض على شخص قتل سيدة وأحرق منزلها لإخفاء جريمته على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 9 سبتمبر 2022 05:08 مساءً - المدينة نيوز :- ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص أقدم على قتل سيدة وأحرق منزلها لإخفاء جريمته في العاصمة عمّان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، إنه ورد بلاغ صباح اليوم بوجود حريق داخل أحد المنازل في وسط العاصمة حيث تم التحرك للمكان وبعد التعامل مع الحريق عثر على جثة لسيدة بحاله تفحم وجرى نقل جثتها للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وأضاف الناطق الإعلامي، أنه بتشريح الجثة تبين وجود شبهة جنائية بوفاتها وأن سبب الوفاة يعود للخنق حيث تولى فريق تحقيقي متابعة القضية وتمكن وخلال ساعات من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص والذي ألقي القبض عليه واعترف بقتل المغدورة إثر خلاف حصل بينهما واحراق المنزل بعد ذلك لإخفاء جريمته وسيتم احالته لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.