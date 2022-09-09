رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 دور ثاني بالعراق في جميع المحافظات العراقية

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عمر شويل - جدة رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني، حيث يتزايد مؤشرات البحث جوجل يومياً لمعرفة نتائج الثالث المتوسط، حيث انتهيت الاختبارات الطلاب الثالث العراقي الدور الثاني يوم السبت 3 سبتمبر، ولم يتوقف الطلاب بالبحث عن معرفة النتائج للأطئنان عليها، والتي من المقرر أن تصدر في الساعات المقبلة هي ما ينتظره طلاب الصف الثالث من الدور الثاني في العراق لأنها فرصتهم الأخيرة لإكمال هذا الإنجاز التعليمي الهام، وفي خلال السطور القادمة استخراج الصف الثالث المتوسط 2022 دور ثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بجميع المحافظات
نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني
تم تفعيل موقع ويب النتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني من قبل الجهات المسؤولة في الساعات الأخيرة، وهو مفتوح الآن لجميع طلاب المستوى المتوسط الثالث لتلقي معلومات عن نتائجهم عبر البريد الإلكتروني في جميع المحافظات، بما في ذلك “القادسية” كركوك والأنبار ودهوك والمثنى وديالى والنجف، “اكتملت امتحانات الجولة الثانية من هذه المرحلة على مدار الشهر الماضي وبحسب مصدر في وزارة التربية والتعليم العراقية، فإن عدد الطلاب الذين نجحوا في الجولة الثالثة من الامتحانات في عام 2022 يفوق عددهم في العام السابق، يشير هذا إلى أن أسئلة الاختبار كانت سهلة الفهم وليست من مصادر خارجية، ويواجه برنامج وموقع وزارة التربية والتعليم حاليًا ضغوطًا كبيرة من الطلاب الذين يرغبون في معرفة نتائجهم لأن الموقع الإلكتروني يجعل من السهل التحقق من ملاحظاتك إلكترونيًا.
رابط استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني
يمكن للطالب زيارة موقع وزارة التربية والتعليم للاطلاع على نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني، معرفة والحصول على نتائج الثالث المتوسط عن طريق الخطوات التالية
- يجب على الطالب أولاً تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
- أدخل رمز التحقق الذي يظهر على الشاشة أمامك.
- يجب اختيار قسم نتائج الطلاب.
- حدد النتيجة التي تريد معرفتها مثل نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثاني
- حدد نتائج الجولة الثانية وليست الأولى.
- يختار الطالب اسم محافظته من قوائم المحافظات العراقية التي ستظهر في الرابط.
- يجب ملء الحقل المخصص لهذا الغرض بالاسم الكامل الذي يبدأ باسم الطالب.
- يجب إدخاله لإدخال رقم المقعد في الحقل المخصص.
- ثم اضغط على “نقاط” للحصول عليها
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