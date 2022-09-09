نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022 عبر موقع وزارة التربية العراقية جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية العراقية، نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022 بالمحافظات العراقية تباعاً. حيث يتم نشر نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني بكل محافظة على حدة حسب وقت الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بالتصحيح والتدقيق والمراجعة النهائية لأوراق امتحانات الصف الثالث المتوسط، ومن خلال موقعنا نرفق عبر هذه الصفحة رابط الحصول على نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022 موقع وزارة التربية العراقية نتيجة ثالث متوسط دور ثاني.

نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022

الجميع يُمكنه الآن التوصل إلى نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني بغداد, الرصافة, الكرخ, البصرة, ذي قار, ديالى, كربلاء, كركوك, ميسان, المثنى, النجف ,نينوى ,القادسية ,الأنبار ,بابل ,صلاح الدين ,الكرخ الاولى ,الكرخ الثانية ,الكرخ الثالثة ,الرصافة الاولى ,الرصافة الثانية ,الرصافة الثالثة ,السليمانية ,واسط اربيل , دهوك، وجميع المحافظات العراقية وذلك من خلال الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

وفي ذات السياق، فقد أكدت مصادر تربوية مطلعة أن عملية امتحانات الدور الثاني لطلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط قد سرت على قدم وساق وفقاً لكافة التدابير والإجراءات الاحترازية ووفقاً لما هو مخطط ومجهز من قبل وزارة التربية العراقية بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات العراقية المختلفة.

إعلان نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني في العراق

ومن المعلوم أن وزارة التربية العراقية تعمل دائما على تجهيز كشوف pdf جوجل درايف تحتوي على أسماء الطلاب والطالبات الناجحين في نتائج الثالث متوسط الدور الثاني ، وتقوم بتفعيل رابط الحصول على النتيجة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، وتعمل بعض المواقع الإلكترونية والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة التابعة لوزارة التربية العراقية بنشر الروابط الخاصة بمعرفة النتائج.

وأعلنت وزارة التربية العراقية أمس الخميس الموافق 8-9-2022 نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني في محافظة الكرخ الأولى والثانية والثالثة، نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022 الرصافة الأولى والثانية والثالثة، ومن المنتظر أن تعلن الوزارة النتيجة في المحافظات المحافظات الأخرى تباعاً.

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022

كما ذكرنا بعاليه جميع الطلاب والطالبات يُمكنكم الآن التوصل إلى معرفة نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022 من خلال الدخول عبر رابط وزارة التربية العراقية، وتجدون عبر موقع الوزارة العراقية روابط بصيغة pdf تحتوي على نتيجة الثالث متوسط 2022 الدور الثاني، أسرة موقعنا تتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات.