محلل سياسى يوضح سر صدمة البريطانيين بعد وفاة الملكة إليزابيث

جدة - نرمين السيد - قال كايد عمر، المحلل السياسى، إن جميع البيوت فى بريطانيا وعموم المملكة المتحدة ودول الكومنولوث، شعروا بالصدمة بخسارة الملكة إليزابيث الثانية، وذلك تعقيبًا على ردود أفعال المواطنين بعد وفاة الملكة.





وفى تصريحات لقناة "اكسترا نيوز"، أرجع كايد عمر ذلك التأثر الشعبى إلى أن الملكة إليزابيث كانت تمثل روح العائلة المالكة فى بريطانيا، علاوة على مسيرة من الحياد والبعد عن السياسة، علاوة على تشجيعهم الناس على الذهاب إلى بريطانيا ومشاهدة الأسطول والأماكن والأحداث المرتبطة بالعائلة المالكة، لتشجيع السياحة فى بريطانيا. وأضاف المحلل السياسى، أن بريطانيا التى كانت الإمبراطورية التى لا تغرب عنها الشمس، وحكمت العالم من الشرق انحسرت وتحولت إلى جزيرة صغيرة، وأنها كانت دولة عظمى، لافتًا إلى أن هذه العائلة المالكة قادت بريطانيا إلى هذه الانتصارات، ومازال لها دور مهم فى العالم.

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