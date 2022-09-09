العالم اليوم - بسبب ارتفاع أسعار النفط.. مؤشرات الإمارات باللون الأخضر

انتم الان تتابعون خبر بسبب ارتفاع أسعار النفط.. مؤشرات الإمارات باللون الأخضر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 سبتمبر 2022 04:19 مساءً - ارتفع مؤشر سوق أبوظبي المالي في تداولات الجمعة مدفوعا بارتفاع أسعار النفط، كما ارتفع مؤشر دبي المالي بشكل طفيف، بعد أن تراجع لجلستين.

وارتفعت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، 1.7 دولار بحلول الساعة 10:56 بتوقيت غرينتش، بعد تهديدات تتعلق بالإمدادات، وإعلان مجموعة أوبك+ هذا الأسبوع خفضها للإنتاج.

وارتفعت الأسهم في سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.11 بالمئة، ليغلق عند مستوى 9797.17 نقطة، مدعومة بارتفاع بنسبة 2.3 بالمئة في أسهم مجموعة "ملتي بلاي" للاستثمار، وارتفاع بنسبة 0.9 بالمئة في أسهم "إي اند" المعروفة سابقا باسم مجموعة اتصالات.

ودعمت ثلاث جلسات متتالية من المكاسب المؤشر، لينهي الأسبوع مرتفعا، بعدما ظل في المنطقة الحمراء لثلاثة أسابيع متتالية.

وواصلت سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعها بدعم من الأداء في أسواق النفط.

وقالت فرح مراد، كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "إكس.تي.بي"، إن السوق يمكن أن توسع مكاسبها إذا ظلت أسواق الطاقة مستقرة.

وأغلق المؤشر الرئيسي في سوق دبي المالي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.04 بالمئة، ليصل إلى 3360.83 نقطة.

وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.17 بالمئة، كما ارتفع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" بنسبة 0.39 بالمئة.