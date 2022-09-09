موعد صرف الدعم الريفي1444و خطوات الحصول على  الدعم الريف برقم الهوية

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عمر شويل - جدة مساعدة الريف للأسر المنتجة يفيد هذا البرنامج عددًا كبيرًا من المواطنين السعوديين لأنه يمنح المستفيدين مبلغًا شهريًا من المال لمساعدتهم على العيش بشكل أكثر استدامة والعثور على عمل في المهن التي يريدونها، ويهدف أيضًا إلى مساعدة المحتالين من خلال منحهم مكافأة مالية، ولكي يحصل كل منهم على مبلغ مالي كمساعدة للبرنامج تصل إلى 54000 ريال نتيجة 4500 ريال شهرياً، هناك اشتراطات للالتحاق ببرنامج المساعدات الريفية للنساء والرجال على حد سواء بالإضافة إلى العاطلين عن العمل والمتقاعدين

موعد صرف الدعم الريفي

يتم تقديم هذه المساعدة للمواطنين الذين يعيشون في المناطق الريفية ويعملون في الأنشطة الزراعية أو ذات الصلة بالريف.

تُدفع المنحة في اليوم الأول من كل شهر تقويمي مع استمرار الدفع في اليوم العاشر من نفس الشهر، ويختلف مقدار الدعم باختلاف المشروع والبرنامج المستخدم فيهما أعلى قيمة للدعم الريفي هي 54000 ريال سعودي.

شروط التسجيل في دعم ريف

لكل من الرجال والنساء السعوديين هناك دعم متاح.

للعاطلين عن العمل والذين لا يعملون في القطاعين العام أو الخاص.

إذا كان للطالب دخل شهري فلا يمكن أن يزيد عن 6000 ريال.

لا يمكن أن يكون عمر المتقدم أقل من 21 عامًا.

يجب أن يكون مقيمًا في منطقة خدمة البرنامج.

أرسل مستندًا للعمل المستقل واستخرجه باستخدام النظام الأساسي عبر الإنترنت للعمل المستقل.

لا يوجد سجل عمل باسم متلقي المساعدة.

امتلاك حساب مصرفي باسم مقدم الطلب.

خطوات الحصول على الدعم الريف برقم الهوية 1444

يمكن اتباع الخطوات التالية للحصول على معلومات حول الدعم الريفي وفقًا لوزارة المياه والزراعة:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة الدعم. تواصل عن طريق إدخال اسمك وكلمة مرورك. اكتب رمز التحقق المرئي أمامك. اذهب إلى القائمة الرئيسية واختر الخدمات الإلكترونية. انقر فوق زر الطلب مع رقم التعريف. أدخل رقم التعريف ثم اضغط على زر الطلب.

القطاعات التي يغطيها برنامج المساعدة الريفية

من الضروري فهم أهم المجالات التي يغطيها برنامج الدعم الريفي بعد شرح خطوات الطلب للسيدات في البهو والتي قد تشمل ما يلي: