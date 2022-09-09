نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعفاء مصرف الراجحي الجديد للمواطنين السعوديين والمقيمين بأمر ملكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدم مصرف الراجحي الكثير من الخدمات المهمة التي يبحث عنها المقيمين بالمملكة العربية السعودية والمواطنين، ومنها خدمات تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل راتب، وخدمات اعفاء الراجحي، حيث أن لا يقدم هذه الخدمات أي بنك، حيث أن المصرف لا يخالف الشريعة الإسلامية وهذا ما يميزه، وهو يعد من أهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على إعفاء بنك الراجحي

الكثير من التمويلات والإعفاءات التي يقدمها مصرف الراجحي للمواطنين، لسداد الديون المتراكمة علي المواطن، وللحصول علي هذا الإعفاء يحب إتباع بعد الشروط، أن يكون المواطن من حاملي الجنسية السعودية ومقيم في المملكة مدة لا تقل عن 6 أشهر، قيمة الراتب الشهري يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور وهو 2000 ريال سعودي ، إذا كان عمل المواطن في الجهات الخاصة أو الحكومية يجب تقديم الأوراق التي تثبت عملك بأي جهة، وان لا يزيد عمره عن 60 عاماً من فترة تسديد أخر قسط من الأقسام.

الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها لقبول طلب الإعفاء

عند القيام بتقديم طلب الإعفاء يجب تقديم الهوية الشخصية، وإرسال المستندات الرسمية التي تثبت الدفعات المتبقية التي لم يتم دفعها بعد، وتقديم الإيصال الذي يوضح المبلغ المتبقي من الأقساط التي تم إصداره من البنك، مع مراعاة المواطن في توضيح سبب عدم دفعه باقي الأقساط المتفق عليها شهرياً مع ضرورة ذكر سبب التعثر، فالحالات التي لا يجوز فيها الإعفاء عن سداد قروض البنك:

في حالة وفاة العميل بسبب المخدرات.

بسبب الألعاب الخطيرة أو الانتحار.

من خلال تلاعب المواطن بالأسلحة الممنوعة.

الوفاة بسبب الكحوليات أو الحبوب الممنوعة.

خطوات الحصول علي قرض شخصي من مصرف الراجحي

الدخول علي الموقع الرسمي لبنك الراجحي، ثم:

وبعد ذلك يقوم المواطن بالنقر علي أيقونة المصرفية الشخصية.

واختيار المواطن التمويل الذي تم الحصول عليه.

وإدخال المستندات المطلوبة والهوية الشخصية والعنوان بالكامل ورقم الهاتف.

والقيام في النهاية بتقديم الطلب.

وفي نهاية الحديث عن إعفاء بنك الراجحي والذي يتواجد داخل المملكة العربية السعودية، وهو يقدم للمواطنين العديد من الخدمات، ويمكنه أيضا تمويل مبالغ كبيرة للمواطنين السعوديين، مع إتباع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ومن أهم مزاياه هو إعفاء المواطنين المتعثرين عن سداد قيمة الأقساط.