نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الحقيقي والمنتظر من قبل المواطنين في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور سوف نقدم لكم من خلال مقال اليوم كافة التفاصيل التي تتعلق بموعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الذي يبحث عنه كثيرا من المواطنين بعد أن أوضحت وزارة الموارد البشرية بالمملكة أنها سوف تبدأ بإيداع رواتب الضمان في حسابات جميع المستفيدين وبالتالي سوف نوضح لكم كافة التفاصيل من خلال مقال اليوم.

ميعاد نزول راتب الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية بالمملكة السعودية أنه يتم إيداع رواتب الضمان الاجتماعي في اليوم الأول من كل شهر ميلادي حتى يتمكن كل مستفيد من الحصول على الضمان الخاص به وأكدت الوزارة أن جميع الأشخاص المستفيدين من الضمان يستحقون الحصول على هذا الدعم الشهري ولم يتبق إلا خمسة أيام فقط على موعد إيداع الضمان في حساب جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بالإضافة إلى أن وزارة الموارد البشرية بتمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي للجميع حتى يوم 30 من شهر أكتوبر 2022 حتى يتمكن الجميع من التسجيل.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يمكنكم من خلال السطور القادمة معرفة أهم الخطوات المطلوبة للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية.

أولا قم بالدخول إلى منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الإنترنت.

تقوم باختيار مستخدم جديد والبدء في إضافة جميع البيانات الشخصية والضغط على كلمة تسجيل.

بعد ذلك سوف تصل إليك رسالة على الهاتف لكي تتمكن من إضافة رمز التحقق وتوثيق الحساب الخاص بك وبعد ذلك يقوم للضغط على تسجيل دخول.

تبدأ بإضافة رقم الهوية وكلمة المرور والضغط على تقديم الطلب وسوف يظهر أمامك صفحة جديدة يتطلب منك إضافة جميع البيانات تقوم بكتابتها بشكل صحيح ثم الضغط على حفظ الطلب.

موعد تقديم اعتراض على رفض طلب الأهلية

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة أوضحت إمكانية تقديم طلب الاعتراض على عدم الموافقة على طلب الأهلية وذلك بعد مرور شهرين على الأقل من ظهور النتيجة وإبلاغ المتقدم بها بعد ذلك يبدأ بتقديم الاعتراض وسوف تتم مراجعة طلبك ودراسة طلب الاستحقاق مرة أخرى وفي حالة الموافقة سوف يتم صرف الدفعات المستحقة من وقتها الطلب.