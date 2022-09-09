باحث اقتصادى: أوروبا تستخدم الفحم لمواجهة نقص إمدادات الغاز الروسى

وأشار البهواشى، خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة، إلى أن هناك دول على سبيل المثال لا تستخدم الغاز الروسى، مثل البرتغال وألبانيا، معتبرًا أن توحيد القرار ضد روسيا يعنى أن العداء معلن وصريح للجانب الروسى.
كما أشار المحلل الروسى إلى رد فعل روسيا بقطع إمدادات الغاز بالكامل عن أوروبا ردًا على قرار تحديد السقف السعرى، إضافة إلى اتفاق توريد الغاز للصين باليوان والروبل.
وأضاف أن أسعار الطاقة فى أوروبا تنقسم إلى جانبين، الطاقة المتجددة وأسعارها ثابتة، والطاقة الكهربائية التى تشغل الحيز الأكبر، والتى تعتمد فى تشغيلها على الغاز الروسى، أو الوقود الحجرى "الفحم"، لافتًا إلى أن أوروبا تخلت عن التزاماتها بتقليل الانبعاثات الكربونية، وعادت لاستخدام الفحم مرة أخرى.
وتابع، أنه يتم تسعير الكهرباء بأعلى سعر فى الاتحاد الأوروبى وفقًا لأسعار الغاز الطبيعى الذى تمتلكه روسيا، معتبرًا أن الأوروبيين لا ينظرون إلى الجانب الآخر ـ الروسى ـ فى اتخاذ قرارته، لافتًا فى الوقت ذاته إلى تضارب المصالح بين دول الاتحاد الأوروبى نفسها، لذا تطال الآثار السلبية دول الاتحاد الأوروبى بالكامل.
ونوه المحلل الاقتصادى إلى أن الاتحاد الأوروبى ليس لديه الرفاهية لتحديد سعر الغاز الروسى، فى حين أنه لا يمتلك بدائل للطاقة غير روسيا، خصوصا وأن الاتحاد يحاول بشق الأنفس تأمين إمداداته اليومية.
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