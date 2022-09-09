قصر باكنجهام: إعلان الملك رسميا غدا السبت فى مجلس الولاية

جدة - نرمين السيد - وأضاف القصر - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) - أنه سيتم إعلان الملك رسميا فى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلى للندن غدا فى قصر سانت جيمس. وقد توفيت الملكة إليزابيث الثانية - أطول ملوك بريطانيا حكما - فى منزلها فى إسكتلندا أمس الخميس عن عمر يناهز 96 عاما.

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