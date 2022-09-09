ارتفاع إجمالى ضحايا زلزال الصين إلى 88 وفاة و30 مفقودا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات المحلية الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالى حصيلة ضحايا زلزال جنوب محافظة لودينغ بمقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين، إلى 88 قتيلا فيما لا يزال 30 شخصا مفقودا.





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