نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاختبارات المدرسية منصة مدرستي رابط الدخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة التعليم السُّعُودية رابط تسجيل الدخول الاختبارات المركزية منصة مدرستي 1444، وفرضت هذه الاختبارات بداية من الصف الثاني الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي، وذلك لمعرفه نِقَاط الضعف لدى كل طالب على حِدَةٍ، فتعمل الاختبارات على مساعدتهم في تعزيز المهارات الخاصة بهم، بالإضافة إلى تزويد الطلاب بالمهارات الجديدة بشكل مستمر، وذلك ضمن الخدمات العدّة التي تقدمها المنصة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف أكثر عن الاختبارات ورابط وطريقه تسجيل الدخول.

رابط تسجيل الدخول الاختبارات المركزية منصة مدرستي

أضافت وزاره التعليم نماذج الاختبارات المركزية بهدف تنمية المهارات والقدرات الخاصة بالطلاب وكذلك تحديد مدى التحصيل الدراسي للطلاب خلال السنوات الدراسية السابقة مما يساعد الطلاب على تحسين المستوى التعليمي لهم، وذلك عبر وضع خُطَّة مع الكوادر التعليمية للنهوض بالمستوى التعليمي والاستفادة بأكبر قدر من المعلمين إلكترونيا عن طريق المنصة لذلك تم تركيز على المواد الأساسية مثل اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم.

خطوات التسجيل منصة الاختبارات المركزية

يمكن لكافة الطلاب تسجيل لحضور الاختبارات المركزية بمنصة مدرستي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي. واختيار الاختبارات من القائمة الرئيسة، ومنها قائمة الاختبارات المركزية. ثم يتم تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت، والضغط على التالي. وإدخال كلمه المرور، والضغط على تسجيل الدخول. سوف تظهر صفحه يتم تحديد الاختبار منها وقراءه كافة الإرشادات بعناية ومن ثم يتم الموافقة عليها والضغط على بَدْء الاختبار. بعد الانتهاء من حل الامتحان بصورة كاملة، الضغط على حفظ.

جدول الاختبارات المركزية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة

حددت وزاره التعليم مواعيد الاختبارات المركزية لطلاب المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة التي تتم في الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الأول والأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1444، ويكون الجدول كما يلي:

الأحد 08/02/1444 يكون الاختبار بماده اللغة العربية والرياضيات للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

الاثنين09/02/1444 يكون اختبارا مادتي اللغة العربية والرياضيات للصفوف الثاني والثالث الابتدائي.

الثلاثاء 10/02/1444 يكون الاختبار للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمادتي العلوم واللغة الإنجليزية.

الأربعاء 11/02/1444 للصفوف الأول والثاني والثالث المتوسط والأول الثانوي بمواد اللغة العربية والرياضيات.

الخميس 12/02/1444 للصفوف الأول والثاني والثالث متوسط والأول الثانوي بمواد العلوم واللغة الإنجليزية.

وإلى هنا نكون وضحنا لكم في هذا المقال رابط التسجيل في الاختبارات المركزية، كما قدمنا لكم أيضاً خطوات تسجيل دخول الاختبارات المركزية منصة مدرستي وكذلك جدول الاختبارات.