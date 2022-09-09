ضعي زيت الزيتون على ايديكى ولن تصدقي النتيجة… تبييض اليدين في 10 دقائق بخلطة آمنة تساعد على تفتيح اليدين من أول استخدام

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عمر شويل - جدة تبييض اليدين في 10 دقائق بخلطة آمنة، تحب كثير من الفتيات والسيدات الحفاظ على يديها وأن يكون لونهم أبيض كما أن اليد من من عنوان المرأة وجمالها، ولكن تتأثر اليدين بالعوامل الطبيعية المحيطة كالتعرض لضوء الشمس، وأيضا وجود الجلد الميت على اليد، وبسبب ارتفاع أسعار كريمات التفتيح، وعدم قدرة الجميع على شرائها، يتم البحث كثيرا من قبل فتيات وسيدات كثيرات عن طريقة لتبييض اليدين في المنزل وبدون تكاليف كثيرة، ولأننا نحرص على عرض كل ماهو مفيد لكي، سنعرض اليوم بعض الوصفات لتفتيح اليدين بطريقة فعالة وممتازة وستلاحظي النتيجة. تبييض اليدين في 10 دقائق بخلطة آمنة وصفة السكر وزيت الزيتون والليمون لتفتيح اليدين المكونات: طريقة التحضير والاستخدام: في إناء صغير قومي بوضع السكر ثم زيت الزيتون وقلبي.

قومي بعد ذلك بعصر نصف الليمون فوقهم واخلطي جيداً.

طبقي الخليط على يديك ولمدة خمسة دقائق ودلكيهم.

بعد ذلك اغسلي يديك وستلاحظي تفتيحها وتغيير لونها.

زيت الزيتون والطحنية لتبييض اليد المكونات: ملعقة ونصف من الحليب البودرة.

ملعقة ونصف من النشا.

حوالي ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الطحينه طريقة التحضير والاستخدام: قومي بوضع الحليب البودرة والطحنية وزيت الزيتون والنشا في وعاء وقلبي جيداً.

بعد ذلك ضعي الخليط على اليد كلها لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك اشطفي اليد بالماء ثم ادهني الكريم المرطب خاصتك.

استخدمي الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع وستلاحظي النتيجة. شامبو الأطفال وخل التفاح لتبييض اليدين المكونات: ثلاث ملاعق من شامبو الأطفال.

ثلاث ملاعق من خل التفاح.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقتين من معجون الأسنان.

ملعقة من العسل الأبيض. طريقة التحضير والاستخدام: في إناء ضعي الماء الدافئ ثم شامبو الأطفال وخل التفاح.

قومي بوضع يديك في الخليط واتركيها لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك قومي بمزج معجون الأسنان مع ملعقة عسل النحل، وبعد ذلك ضعيه على اليدين ودلكيهم لمدة ٥ دقائق وبعد ذلك اتركيه على اليدين لمدة ١٠ دقائق.

اشطفي يديك جيدا بالماء ثم ادهني كريم مرطب، وستنال النتيجة رضائك.

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