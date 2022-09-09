إحباط 6 عمليات هجرة غير شرعية وانتشال 6 جثث من البحر بتونس

جدة - نرمين السيد - وأوضح متحدث باسم الإدارة - فى بيان اليوم الجمعة - أنه تم إنقاذ 107 أشخاص بينهم 85 من جنسيات إفريقية مختلفة، مشيرًا إلى أنه تم أيضا انتشال 6 جثث من طرف فريق غوص.
وأضاف أنه فى إطار التصدى للعمليات الاستباقية، تمكنت وحدات الحرس الوطنى بصفاقس والمهدية من ضبط 5 أشخاص كانوا بصدد التحضير لعملية هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية، مشيرا إلى أنه باستشارة النيابة العامة أذنت باتخاذ ما يتعين فى شأن المذكورين.
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