أوكرانيا تطالب روسيا بتعويضات 300 مليار دولار بسبب العملية العسكرية

جدة - نرمين السيد - وقال وزير العدل الأوكرانى دنيس ماليوسكا، فى تصريحاته لمجموعة صحف "فونكة" الألمانية، اليوم الجمعة، إن بلاده تسعى للحصول على أكثر من 300 مليار دولار كتعويضات من روسيا بسبب الحرب ضدها، لافتًا إلى أن كييف تعتزم السعى لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية تعويض دولية.
ووفقًا للتقارير، فإن الـ 300 مليار دولار هى إجمالى الأصول التى يمتلكها البنك الوطنى الروسى فى دول مجموعة السبع، والتى تم تجميدها بموجب العقوبات المفروضة على موسكو فى أعقاب إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير الماضى.
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