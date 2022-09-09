العالم اليوم - جنازة وتتويج.. تكاليف على بريطانيا تتجاوز 6 مليارات دولار

انتم الان تتابعون خبر جنازة وتتويج.. تكاليف على بريطانيا تتجاوز 6 مليارات دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 سبتمبر 2022 02:22 مساءً - مثلت وفاة الملكة إليزابيث الثانية لحظة تاريخية هائلة في تاريخ المملكة المتحدة، فعلى مدار فترة حكمها والتي استمرت 70 عامًا، كانت الملكة أشهر امرأة في العالم.

ونتيجة لوفاة الملكة، فقد تنفق الحكومة البريطانية مليارات الدولارات عقب وفاة الملكة.

وبجانب ترتيبات الجنازة للملكة الراحلة، والتتويج للملك الجديد تشارلز الثالث، والتي قد تكلف الحكومة البريطانية نحو 6 مليارات دولار، فإن هناك تكلفة أخرى أكبر ستتحملها المملكة المتحدة نتيجة استبدال العديد من الأشياء.

بحسب موقع "سكاي نيوز"، فإن انتشار صورتها في جميع أنحاء العالم على طوابع وعملات معدنية وورقية سيحتاج إلى تغيير مع الوقت، كما أن الأحرف الأولى من اسمها موجودة على العديد من صناديق البريد، والزي الرسمي لموظفي الحكومة، واللافتات الحكومية في أنحاء المملكة.

وتعتبر تكلفة تغيير كل ذلك عالية جدًا، وقد تستغرق العديد من السنوات، أو العقود، وقد لا تكتمل أبدًا.

وأوضح متحف البريد في تصريحات لموقع "سكاي نيوز"، أن صناديق البريد، والتي يتجاوز عددها 100 ألف صندوق، تحمل شعار الملكة وتنتشر في أرجاء المملكة المتحدة، قد تستغرق عملية استبدالها بالكامل وقتًا كبيرًا، إذ سيتم إضافة أحرف اسم الملك تشارلز على الصناديق الجديدة فقط، وأما القديمة الحالية فلن يتم تغييرها.