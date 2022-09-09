مقتل 11 شخصا جراء غرق قارب يقل العشرات شمال البرازيل

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة، عن بيان حكومى صادر عن الولاية قوله إن 63 شخصا تم إنقاذهم من المياه بعد أن غرق القارب بالقرب من جزيرة "كوتيجوبا" القريبة من مدينة "بيليم"، مشيرا إلى أن تسعة من بين القتلى من النساء.
وأضاف البيان أن القارب الذى كان مسافرا من جزيرة "ماراجو" إلى مدينة "بيليم" يمكنه نقل ما يصل إلى 82 راكبا.
ولم يذكر المسؤولون ما إذا كان هناك أى شخص فى عداد المفقودين، بينما قالت السلطات إن القارب لم يكن لديه تراخيص للعمل كناقل ركاب وأن البحرية البرازيلية وشرطة ولاية "بارا" فتحتا تحقيقا للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
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