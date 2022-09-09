العالم اليوم - مسؤول أوروبي يكشف عن وضع الغاز في القارة

انتم الان تتابعون خبر مسؤول أوروبي يكشف عن وضع الغاز في القارة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 سبتمبر 2022 11:24 صباحاً - قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، في حوار مع "دوت الخليج" إن مخزون الغاز في أوروبا "جيد إلى حد ما"، مشيرا إلى أن بروكسل تتشاور مع الشركاء بشأن حجم الإمدادات الممكنة في هذا الشأن.

وأضاف ميشال أن التشاور قائم مع الشركاء للوقوف على حجم الإمدادات الإضافية الممكنة، وخصوصا على المدى القريب، موضحا: بالنسبة لبعض الشركاء فإن الأمر ممكن ونحن نتمتع بدعم من شركاء أوفياء في هذا المجال.

وتابع: "نطلب من الأسر والشركات تخفيض الاستخدام، فجزء من الحل يكمن في قدرتنا على الحد من استهلاك الغاز والكهرباء".

ويحاول وزراء الطاقة الأوروبيون، الجمعة، الاتفاق على سلسلة من الإجراءات الطارئة لوقف ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء بسبب أزمة أوكرانيا.

وتحت ضغوط كبيرة، قدمت المفوضية الأوروبية إلى الدول الـ 27 في الاتحاد مجموعة من الآليات، بعضها معقد جدا، على أمل التوصل الأسبوع المقبل إلى نص يلقى توافقا كافيا بدرجة تسمح بإقراره بسرعة.

وتلقى فكرة مصادرة الأرباح الفائقة من الطاقة النووية والطاقات المتجددة لإعادة توزيعها، ترحيبا لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منقسمة جدا بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي.

بعد موافقة الدول الـ 27 الأعضاء في نهاية يوليو على خفض استهلاكها من الغاز، تقترح المفوضية أيضا وضع "أهداف ملزِمة" لتقليل الطلب على الكهرباء مع تخفيض لكل بلد "بنسبة عشرة بالمئة على الأقل للاستهلاك الشهري الصافي" و"خمسة بالمئة على الأقل" خلال ساعات الذروة.

ودان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الأربعاء ما قد يكون "قرارا غبيا بالمطلق" وهدد بوقف كل الشحنات للدول التي ستتبنى هذه الآلية.