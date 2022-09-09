صحيفة عمانية: الملكة إليزابيث الثانية تربطها بالسلطنة علاقات قوية

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة عمان، اليوم الجمعة، فى افتتاحيتها تحت عنوان "صداقة ورسوخ" إنه على مدى أكثر من قرنين ونصف من التاريخ استطاعت العلاقات العمانية البريطانية أن تتعزز مع الوقت وتواكب التحولات التى كان يشهدها العالم فى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.





وأضافت أن العلاقات بدأت باتفاقية عام 1798، واستمرت العلاقات فى التطور فى عهد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التى كانت تربطها بسلطنة عمان وبقيادتها علاقات قوية استطاعت أن تنعكس على العلاقات بين البلدين الصديقين،وعلى المستوى الشخصى كانت هناك علاقات قوية بين القيادات فى سلطنة عمان وبين ملكة بريطانيا التى قامت بزيارتين رسميتين لسلطنة عمان. وأشارت إلى أنه وفور إعلان خبر وفاتها أعرب السلطان العمانى هيثم بن طارق عن خالص تعازيه للشعب البريطانى، واستذكر، مناقب الملكة الراحلة والمكانة التى حظيت بها بين شعوب العالم، مشيرًا إلى أن الملكة الراحلة كانت صديقة دائمة لسلطنة عُمان وأسهمت فى تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين سلطنة عُمان والمملكة المتحدة، وذلك فى برقية تعزية بعث بها إلى الملك تشارلز الثالث.

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