إعلان الحداد الرسمى فى لبنان 3 أيام لوفاة الملكة إليزابيث

وطلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى فى قرار رسمى له اليوم تنكيس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وتعديل البرامج العادية فى محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الحدث.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية قد رحلت أمس عن عمر يناهز 96 عاما.

وكشف قصر باكنجهام فى بيان رسمى، عن موعد وصول جثمان الملكة إليزابيث الثانية إلى لندن.

وحسب قصر باكنجهام سيتم نقل جثمان الملكة إليزابيث الثانية من اسكتلندا إلى لندن غدا الجمعة.

وكان قصر باكنجهام، أعلن مساء اليوم الخميس، عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن عمر يناهز الـ96 عاما.

ومن المقرر أن يكون الأمير تشارلز ملكا لبريطانيا، بعد إعلان وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، بعد أن وضعت تحت إشراف طبى اليوم الخميس، فى قصر بالمورال فى أسكتلندا.