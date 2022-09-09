وطلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى فى قرار رسمى له اليوم تنكيس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وتعديل البرامج العادية فى محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الحدث.
وكانت الملكة إليزابيث الثانية قد رحلت أمس عن عمر يناهز 96 عاما.
وكشف قصر باكنجهام فى بيان رسمى، عن موعد وصول جثمان الملكة إليزابيث الثانية إلى لندن.
وحسب قصر باكنجهام سيتم نقل جثمان الملكة إليزابيث الثانية من اسكتلندا إلى لندن غدا الجمعة.
وكان قصر باكنجهام، أعلن مساء اليوم الخميس، عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن عمر يناهز الـ96 عاما.
ومن المقرر أن يكون الأمير تشارلز ملكا لبريطانيا، بعد إعلان وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، بعد أن وضعت تحت إشراف طبى اليوم الخميس، فى قصر بالمورال فى أسكتلندا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلان الحداد الرسمى فى لبنان 3 أيام لوفاة الملكة إليزابيث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.